Ook oud-medewerker getuigt over wantoestanden Villa Rosa: “Demente bejaarden werden bij hun haren tot op het toilet gesleurd” Dirk Selis

28 mei 2019

19u22 14 Sint-Truiden “Ik kan niet geloven dat er nog àltijd niets ondernomen is. Daarom heb ik besloten niet langer te zwijgen”, klinkt het - haast verbijsterd - bij C. Zij werkte een half jaar op de gesloten afdeling Stokroos in woonzorgcentrum Villa Rosa. “Hoe langer ik er werkte, hoe meer ik tot de vaststelling kwam dat de bewoners van de gesloten afdeling mishandeld werden.” Ondertussen maakt het Openbaar Ministerie haar eindvordering op.

In die eerste weken op de gesloten afdeling Stokroos merkte ik dat de organisatie totaal niet op punt stond. Iedereen maakte er zijn eigen regels. GSM’s gingen mee de afdeling op. Fouten en verwondingen werden niet gesignaliseerd. Onze leidinggevende was meer ziek dan aanwezig op de werkvloer... In zo’n stuurloos klimaat namen al gauw enkele dominante verpleegsters de boel over. Met hun eigen wetten en regels C.

In de zomer van vorig jaar stapten een werknemer en een oud-werknemer van Villa Rosa al naar de politie van Sint-Truiden. Om verklaringen af te leggen over feiten van fysiek geweld. “Het gaat over het bespuwen van de dementerende bejaarden in hun aangezicht, hen dwingen in hun eigen ontlasting te zitten, hen herhaaldelijk slaan en het afpakken van hun waarschuwingsbelletje”, klonk het toen. De daders achter die feiten zouden vier verpleegsters zijn, die vernederende foto’s maakten van dementerenden en die postten in een WhatsApp-groepje. Intussen zijn de vrouwen al ontslagen uit andere rusthuizen waar ze opnieuw aan de slag konden, maar lopen ze dus wel nog vrij rond. En voor een oud-werknemer is de maat nu meer dan vol. Ze is trouwens een van de twee die vorige zomer al naar de politie stapte. “Ik heb ontslag genomen, heb de directie ingelicht van wat er gebeurde, ben dus inderdaad naar de politie gestapt. Maar er gebeurt... niets. Daarom wil ik mijn verhaal in de media kwijt. In de hoop dat de vier daders hun straf niet ontlopen en nooit nog één voet in een woonzorgcentrum kunnen binnenzetten”, vertelt C.

Verpleegsters met eigen wetten en regels

“In die eerste weken op de gesloten afdeling Stokroos merkte ik dat de organisatie totaal niet op punt stond. Iedereen maakte er zijn eigen regels. GSM’s gingen mee de afdeling op. Fouten en verwondingen werden niet gesignaliseerd. Onze leidinggevende was meer ziek dan aanwezig op de werkvloer... In zo’n stuurloos klimaat namen al gauw enkele dominante verpleegsters de boel over. Met hun eigen wetten en regels. Demente bejaarden die niet wilden gewassen worden, werden met hun haren over de koude badkamervloer tot op het toilet gesleurd. Bewoners die ‘moeilijk’ deden, werden opgesloten, werden niet meer ververst tot hun ontlasting tegen hun huid aankoekte, werden geslagen en bespuugd en voortdurend bespot, bij hun haren getrokken... Voortdurend zaten ze onder de blauwe plekken en ‘skin tears’, traumatische wonden die meestal ontstaan na ruwe omgang bij oudere mensen. Vaak hoorde ik het gebrul en het schreeuwen om hulp tot op de gang. Wanneer ik daar een opmerking over maakte, werd dat geminimaliseerd. ‘Je moet al eens steviger optreden op deze afdeling’, maar ik vond het echt niet oké.”

Vele zorgkundigen verkozen om te zwijgen. Er hing daar een dreigende sfeer: wie zijn of haar mond opendeed, zou zijn of haar job kwijtspelen. Ze werden ook allemaal gevraagd om een document tot zwijgplicht te ondertekenen C.

Verhoord, maar niet gehoord

“Vele zorgkundigen verkozen om te zwijgen. Er hing daar een dreigende sfeer: wie zijn of haar mond opendeed, zou zijn of haar job kwijtspelen. Ze werden ook allemaal gevraagd om een document tot zwijgplicht te ondertekenen. Half maart 2016 nam ik ontslag, ik kon er niet meer mee leven. Toen ik las dat het later nog verder geëscaleerd was, ben ik met mijn verhaal naar de Truiense politie gestapt. Die hebben mijn verhoor afgenomen, maar ik heb er sindsdien niets meer van gehoord. Ik begrijp dat niet. Die daders lopen vrij rond, sommigen werken opnieuw in de zorg. Dat kan toch niet.”

Eindvordering

“Het gerechtelijk onderzoek is nog steeds lopende in deze dossiers”, zegt de Substituut van de Procureur des Konings Pieter Strauven. “Weliswaar werden de dossiers meegedeeld aan het OM in Limburg met het oog op de opstelling van een eindvordering. Daarin oordeelt het OM of het onderzoek kan afgesloten worden en of er voldoende bewijs voorhanden is voor 1 of meerdere tenlasteleggingen. Het gaat om twee dossiers die op gang zijn gebracht via een zogenaamde klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter: een natuurlijke persoon en een rechtspersoon die zich benadeeld voelen. Of er nog bijkomende slachtoffers zijn, zal pas blijken na analyse van het dossier naar aanleiding van de opstelling van de eindvordering.”

Meester Bert Beelen, die als raadsman voor Zorgbedrijf Sint-Truiden optreedt, was niet bereikbaar voor commentaar.