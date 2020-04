Ook Limburgse ziekenhuizen gebruiken het wondermiddel van Donald Trump: “Hydroxychloroquine helpt naar alle waarschijnlijkheid het virus sneller klaren” Dirk Selis

17 april 2020

12u01 0 Sint-Truiden De Franse arts Didier Raoult meent het medicijn tegen covid-19 te hebben gevonden: chloroquine. Donald Trump was al overtuigd. Nu lijkt ook Frans president Emmanuel Macron een voorstander. In België blijft het voorlopig stil rond het geneesmiddel. Al wordt het middel in de Limburgse ziekenhuizen op grote schaal gebruikt voor ernstig zieke patiënten.

‘Hier met die medicijnen, of het zal je bezuren’, reageerde de Amerikaanse president Donald Trump. Goedschiks of kwaadschiks, ze komen onze kant op. Op Twitter was hij zó boos over het Indiase exportverbod, dat hij met wapengekletter dreigde: ‘We zullen het vergelden’. Leiders als Donald Trump en Jair Bolsonaro geloven heilig in chloroquine. Ook de Franse president Emmanuel Macron is een voorstander. Vandaag staan er nog altijd rijen voor het epidemiologisch instituut IHU in het Franse Marseille, omdat het niet alleen gratis coronatesten uitvoert, maar ook omdat het op grote schaal Plaquenil uitdeelt aan mensen die positief op corona testen. Heel gevaarlijk, waarschuwen artsen, zeker voor mensen met hartkwalen. In het buitenland laait de discussie over chloroquine hoog op. Maar in ons land wordt met zo goed als met geen woord over het geneesmiddel gerept. Nochtans wordt het in onze ziekenhuizen op grote schaal gebruikt.

Nevenwerkingen

“Ook wij gebruiken net als de meeste ziekenhuizen Hydroxychloroquine voor de behandeling van matig ernstig tot zeer ernstig zieke COVID 19 patiënten”, zegt woordvoerder Lieve Ketelslegers van het Hasseltse Jessa Ziekenhuis. "Het is een oud geneesmiddel met een gekende werking tegen reumatoïde artritis. In vitro studies hebben aangetoond dat chloroquine en hydroxychloroquine antivirale activiteit hebben tegen het Sars-Cov-2 virus. Er is op dit moment nog te weinig wetenschappelijke literatuur om te zeggen dat hydroxychloroquine ook echt werkzaam is tegen Covid-19. Bijkomend heeft dit geneesmiddel belangrijke nevenwerkingen die de nodige aandacht vereisen. Er loopt een klinische studie met meerdere geneesmiddelen waaronder ook hydroxychloroquine, de Discovery trial, maar het resultaat daarvan zal wellicht nog enkele maanden op zich laten wachten.”

Sneller klaren

“Alle patiënten die dermate ernstig ziek zijn waardoor opname in het ziekenhuis nodig is volgens de opnamecriteria, krijgen hydroxychloroquine (Plaquenil)”, zegt ook dr. Cuppens van het Sint-Trudo Ziekenhuis. “De behandeling wordt dan best zo snel mogelijk opgestart. Tenzij er tegenaanwijzingen voor de patiënt zijn uiteraard: je mag het niet geven in combinatie met bepaalde andere medicatie omdat je dan risico hebt op ernstige hartritmeproblemen. Het middel interageert bijvoorbeeld met bepaalde anti-depressiva en anti-epileptica. We volgen het hartritme met ECG streng op. Hydroxychloroquine helpt naar alle waarschijnlijkheid het virus sneller klaren. De behandeling gebeurt peroraal en duurt 5 dagen.”