Ook Limburgers Tim Wellens en Loïc Vliegen kunnen Wout Van Aert niet naar wereldtitel leiden Koen Wellens

27 september 2020

19u10 0 Sint-Truiden Tim Wellens (Lotto Soudal) en Loïc Vliegen (Circus - Wanty Gobert) hebben een ijzersterk WK gereden. De Limburgers cijferden zich helemaal weg voor kopman Wout Van Aert, maar ondanks het kilometers lang kop trekken en controleren, leverde hun werk geen wereldtitel voor de Belgen op. De twee focussen zich nu op de heuvelklassiekers. Te beginnen met de Waalse Pijl op woensdag.

Wellens bolde bijna tien minuten na winnaar Julian Alaphilippe over de meet in de Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. Aan de zijde van onder meer Loïc Vliegen (Circus - Wanty Gobert). De twee Limburgers, Vliegen woont immers al een tijdje in Riemst, reden een heel goed wereldkampioenschap. Ze vulden de rol van helper perfect in. De manier waarop ze het peloton menden, was bij momenten indrukwekkend. Terwijl over Tim Wellens wel eens gezegd werd dat hij geen ploegspeler is. Nochtans gaf hij voor de titelstrijd al aan zijn rol van helper perfect te begrijpen. “Daar heb ik geen enkel probleem mee. Ik heb de benen nog niet om wereldkampioen te worden, maar ik kan er wel mee voor zorgen dat een andere Belg het WK wint”, klonk het.

Superknecht

Bijna kreeg Wellens gelijk, maar dat was zonder ene Julian Alaphilippe gerekend. Jammer, maar de Zuid-Limburger kan zich niks verwijten. Hij kreeg in Imola een parcours op zijn maat voor de wielen geschoven. Een parcours waarop hij met zijn beste benen zelf zou kunnen meedoen voor de prijzen. Na zijn val vlak voor de Tour moest Wellens terug opbouwen en dat maakte het voor bondscoach Rik Verbrugghe een stuk makkelijker. Met Wellens kreeg Van Aert een gedroomde superknecht. Geen ereplaats voor de Truienaar in Imola, maar hij heeft wel getoond over een prima conditie te beschikken. Woensdag is er de Waalse Pijl en zondag Luik-Bastenaken-Luik, toevallig twee koersen waar hij zich thuisvoelt.

Sterk nummer

Ook Loïc Vliegen kan terugblikken op een sterk WK. De Luikse Riemstenaar was naar verluidt de eerste naam die de bondscoach op zijn lijstje zette. Vliegen is aan zijn zesde seizoen als prof bezig, maar toch was Imola pas zijn eerste selectie. In 2014 was hij er wel bij als belofte in Ponferrada. Intussen zou Vliegen, ondanks zijn contract tot en met 2022 bij Circus - Wanty Gobert gegeerd zijn bij een aantal worldtourploegen.