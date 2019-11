Ook in Sint-Truiden ligt invoering lage-emissiezone op tafel Dirk Selis

25 november 2019

13u19 0 Sint-Truiden Bijna 620.000 auto’s mogen over een dikke maand Gent en Antwerpen niet meer in. Gent stelt vanaf 1 januari een lage-emissiezone (LEZ) in. In Antwerpen bestond die al, maar worden de regels voor vervuilend verkeer nog strenger gemaakt. In Sint-Truiden ligt de lage-emissiezone op tafel.

Antwerpen voerde in 2017 als eerste in ons land een lage-emissiezone in. Toen bleven de gevolgen nog beperkt: zo’n 180.000 dieselrijders – veelal wagens van voor 2005 – moesten uit de binnenstad blijven, anders riskeerden ze een boete van 150 euro. De regels worden nu strenger: zowel in Antwerpen als in Gent mogen vanaf 1 januari geen diesels van categorie Euro 0 tot 4 – van 2009 of ouder – meer rijden in de lage-emissiezone. Maar ook in Sint-Truiden liggen de plannen voor een invoering van zo’n lage-emissiezone op tafel, al wil men daar nu voorlopig nog niet veel over kwijt.

Klimaatplan

“Vanuit de Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie engageert de stad Sint-Truiden zich om de CO2-emissie tegen 2030 met 40% terug te dringen”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Hiervoor werken we momenteel een klimaatplan uit, waar ook de inwoners zelf aan kunnen meewerken (via de klimaatcafés). In het klimaatplan, dat begin volgend jaar afgerond wordt, zullen een aantal acties opgenomen worden om de klimaatdoelstellingen in de praktijk te realiseren. Welke die acties zullen zijn, is op dit moment nog niet duidelijk aangezien het traject nog niet is afgerond.”