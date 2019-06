Ook Hasp-O Centrum Leren en Werken Sint-Truiden doet dit jaar mee aan de vierde Rode Neuzen Dag :“Wij dragen deze editie op aan Bram” Dirk Selis

21 juni 2019

09u44 0

Ook Hasp-O Centrum Leren en Werken Sint-Truiden doet dit jaar mee aan de vierde Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius focust dit jaar op het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van Vlaamse jongeren.

Uit onderzoek van iVOX bleek dat jongeren vooral sociale en fysieke onzekerheden aanwijzen als oorzaak van hun mentale problemen. De goeddoelactie zet dit jaar nog meer in op scholen en wil van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een Rode Neuzen School maken. “Tijdens de zomer van 2018 werd onze school geconfronteerd met een groot verlies. Een van onze leerlingen, Bram De Cort, stapte uit het leven nadat hij jarenlang had gevochten tegen depressies”, vertelt leerlingenbegeleidster Dana Gaj.

Rode Neuzenwerkgroep

“Aangezien wij op school dag in dag uit geconfronteerd worden met jongeren die nood hebben aan extra ondersteuning, vinden wij, Hasp-O Centrum Leren en werken, het niet meer dan normaal om ons steentje bij te dragen. Onder de collega’s hebben we sinds afgelopen schooljaar een groep opgericht van vijf personeelsleden: Wendy Koninckx, leerkracht algemene vorming, Veronique Groven, leerkracht algemene vorming, Sofie Froidmont, leerkracht logistieke helper in de zorginstelling , Anja Somers, leerkracht keukenmedewerker en ikzelf om na te denken over allerlei acties ten voordele van Rode Neuzen. Als het nodig is, krijgen we natuurlijk ook steun van andere collega’s” zegt Gaj.

Smoskes

“In het deeltijds onderwijs hebben we heel wat competente leerlingen zitten: keukenmedewerkers, winkelbediendes, logistieke helpers”, vertelt Wendy Koninckx. “Met behulp van al deze leerlingen zijn we tot het idee gekomen om volgend schooljaar zelfgemaakte worstenbroodjes en ‘smoskes’ te verkopen. Worstenbroodjes zullen worden gemaakt door de leerlingen van keukenmedewerker, de leerlingen van medewerker taverne en snackbar zullen de smoskes klaarmaken. De verkoop hiervan zal gebeuren door de leerlingen van winkelbediende. Dat alles op de juiste plaats ligt, daar zullen de leerlingen van logistiek voor zorgen.”

Tombola

“Hiernaast zijn we aan het brainstormen over het organiseren van een tombola volgend schooljaar. Ook hier gaan we kunnen rekenen op de inzet van onze leerlingen; tijdens de lessen algemene vorming zullen zij samen met de betrokken leerkracht(en) op zoek gaan naar sponsors, prijzen, locatie … om een tombola te kunnen verwezenlijken. Door onze leerlingen te betrekken bij alles wat we doen voor Rode Neuzen, krijgen zij meer het gevoel dat ze hun steentje bijdragen”, besluit Veronique Groven.