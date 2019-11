Onze man op de Truiense filmset van ‘De Slag om de Schelde’ Dirk Selis

25 november 2019

18u38 7 Sint-Truiden Het Belgisch productiehuis Caviar slaat de handen in elkaar met het Nederlandse Levitate Film voor de productie van de Nederlandse oorlogsfilm ‘De Slag om de Schelde’. De opnames gingen eerder dit najaar van start in Litouwen en worden nu verdergezet op Belgische bodem op het voormalige vliegveld van Sint-Truiden. De film zal wereldwijd, met uitzondering van Nederland, via Netflix te bekijken zijn. Wij bezochten de Truiense filmset aan de oude Duitse vliegpiste.

Een filmset bezoeken klinkt spannend, maar is doorgaans een saaie bedoening. Veel wachten, veel “ssssssst want we zijn aan het filmen” en overal waar ik naartoe wil, blijkt niet mogelijk te zijn volgens de twee PR-dames.

De regie van de film is in handen van Matthijs van Heijningen Jr. Met een budget van 14 miljoen euro is ‘De Slag om de Schelde’ de grootste Nederlandse oorlogsfilm van de afgelopen 10 jaar. De film wordt gemaakt op initiatief van het ‘vfonds’, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, in het kader van 75 jaar vrijheid en komt op 26 november 2020 uit in de bioscopen in Nederland. In België zal de film op Netflix te zien zijn.

“Centraal in de film staat de de Slag om de Schelde die in het najaar van 1944 plaatsvond in Zeeland en West-Brabant, waarbij meer dan 10.000 personen het leven lieten”, vertelt Paula van der Oest die het scenario schreef. “Deze slag, die beslissend was voor het verloop van de Tweede Wereldoorlog, staat bekend als één van de belangrijkste en heftigste slagvelden in West-Europa en toch is er door de jaren heen weinig aandacht aan besteed. De film gaat hier verandering in brengen en vertelt het verhaal van drie jonge personages die ieder op hun eigen manier met oorlog en vrijheid omgaan.”

Vrijheid

Tijdens het wachten spot ik plots de Britse filmster Jamie Flatters tegen een hangar. Ik waag mijn kans: “Hey Jamie, hoe bevalt Sint-Truiden je?”, probeer ik. “Vreemde hotelkamers hier in Sint-Truiden, hoor”, grinnikt de ‘rising star’ die naast Tom Felton, vooral bekend als Draco Malfidus in de succesvolle Harry Potter-reeks, een van de hoofdrollen vertolkt. “Ik keek uit mijn raam en daar was gewoon een voetbalwedstrijd aan de gang (STVV-Charleroi, red.).”

Flatters wacht blijkbaar om een scène op te nemen en heeft dus tijd om mij iets over de film te vertellen. “Alles speelt zich af in november 44. Op het Zeeuwse Walcheren vechten tienduizenden geallieerden en Duitsers tegen elkaar. De wegen van een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht, een verdwaalde Engelse gliderpiloot die ik speel en een tegen wil en dank in het verzet betrokken Zeeuws meisje kruisen elkaar. Ze worden geconfronteerd met cruciale keuzes die gaan over hun eigen en andermans vrijheid.”

“Ik hoop dat de mensen hierdoor wat meer gaan nadenken telkens wanneer populisme om de hoek komt kijken. Maar afgezien daarvan, wordt het gewoon een lekker spannende film”, besluit Paula van der Oest.