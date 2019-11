Onze man in de Beauty Bar: “Maskertje mijnheer?” Dirk Selis

28 november 2019

13u47 4 Sint-Truiden Op de Truiense Groenmarkt opende Sofie Carlier (33) vorige week de deuren van haar nagelnieuwe beautybar Chicaz. Maar niet enkel de chica’s kunnen hier terecht, ook de chico’s zijn blijkbaar welkom voor een maskertje of de verzorging van de ‘men’s brows’. Of de door de Zuid-Limburgse wind geërodeerde huid van de Haspengouwse fruitboeren zich even gewillig laat behandelen als die van de hippe metrosexsueel uit het Antwerpse Zuid, valt nog af te wachten. Maar onze man probeerde het alvast voor u uit.

Een nieuw concept dat in Sint-Truiden neerstrijkt en zichzelf een ‘beauty bar’ noemt. Dat hadden we in de Hoofdstad van Haspengouw nog niet meegemaakt. “Beautybars komen overgewaaid uit de grote steden”, legt Sofie Carlier (33) uit. Carlier is van opleiding kleuterleidster, maar rolde via een vriendin in de cosmeticawereld. “Chicaz combineert de service van een schoonheidssalon met persoonlijke behandelingen, de laagdrempeligheid van een shop met trendy producten en de gezelligheid van een trendy bar. Het is bovendien een nieuw, uniseks concept. Hier kunnen zowel chico’s als chica’s terecht. Van make-up, haarverzorging, facials voor haar tot sportwaxing of verzorging van men’s brows voor hem.”

Tapas erbij

“Met een drankje of wat tapas erbij. Natuurlijk is iedereen ook gewoon welkom om even te komen chillen en iets te drinken. Daarnaast verkopen we ook heel wat verzorgingsproducten op natuurlijke basis. Ondertussen hebben we ook al heel wat aanvragen binnen voor een beautyparty bij Chicaz waarbij er leuke workshops gegeven worden. Een ideale combinatie om bij verjaardagen en vrijgezellenfeestjes nadien af te zakken naar de buren van de trendy Cosmobar. We willen de troeven van alle ondernemers in deze regio bundelen en zo de hipste buurt van deze stad te worden”, knipoogt de jonge onderneemster.

Verwarmde tandartsstoel

“Doe uw schoenen maar uit en leg u maar op ons bedje”, zegt schoonheidsspecialiste Amaury. Ik kijk even angstig en bedenkelijk naar HLN-fotografe Karolien, maar zij geeft aan dat het de normaalste zaak van de wereld is. En inderdaad, stel je een verwarmde tandartsstoel XL voor, die helemaal horizontaal gaat. Denk alle boren en zuigers weg, en voor het gemak ook even jouw fronsende tandarts. In de plaats zweeft het engelengezicht van Amaury boven je, druk in de weer met warme doekje en zalfjes. Wat volgt is een heerlijk ontspannen half uurtje. Volgens Amaury wordt de huid verschillende keren diep gereinigd en gehydrateerd. "Maskertje?”, vraagt Amaury plots. Hier zullen we het hebben. “Natuurlijk”, antwoordt fotografe Karolien met een sardonisch lachje in mijn plaats. Daarna worden er nog wat haartjes die er niet moeten zijn, met de vingervlugheid van een chirurg verwijderd. Na een half uurtje sta ik met een huidje als van een pasgeboren baby, terug buiten. Toch even over mijn schouder kijken of niet te veel volk mij gezien heeft. Een beautybar voor mannen, het is toch even wennen.