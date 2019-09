Ontmoetingscentrum Zepperen opent de deuren: ‘De Veva’ wordt thuishaven voor lokale verenigingen Dirk Selis

01 september 2019

13u12 0 Sint-Truiden Na een lange weg zowel voor als achter de schermen opende het nieuwe ontmoetingscentrum van Zepperen op zondag 1 september de deuren. Dit gebeurt tijdens een gezellig familiefeest waarop alle inwoners van het dorp uitgenodigd waren. Zij kregen ook in primeur de naam van het gebouw te zien: ‘De Veva’, een verwijzing naar de lange geschiedenis van deelgemeente Zepperen.

“We willen vlug gaan”, zei burgemeester Veerle Heeren (CD&V) in januari 2015 tijdens een hoorzitting voor de verenigingen van Zepperen. En daarmee startte de bouw voor het gemeenschapshuis. Al vele jaren huisden enkele verenigingen in de aftandse oude gemeenteschool, een gebouw met weinig comfort en bijna onbetaalbaar om te verwarmen. Bovendien lag het gebouw op een commercieel attractieve plek, wat bouwpromotoren in het verleden ook al op ideeën bracht. De komst van het gemeenschapshuis was een CD&V-belofte uit 2006. Bijna tien jaar na datum kwam er dus schot in de zaak. “We geven de gemeenteschool terug aan de bevolking”, klonk het toen.

Muurvast

Maar het bouwproject kwam al snel muurvast te zitten. Eind oktober 2017 vernietigde de raad voor vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning. Marnix Carmans, die als woordvoerder van de tientallen buurtbewoners optrad, zei toen: “Er was een totaal gebrek aan dialoog met de stad. De opsomming van tekortkomingen en pijnpunten, zoals het gebrek aan parkeerplaatsen, geluids- en verkeershinder, en het recht om gehoord te worden werden ernstig geschonden. Ondanks een eerste uitspraak bij de raad voor vergunningsbetwisting waarin de stedenbouwkundige vergunning vernietigd werd, ging het schepencollege verder met de bouwwerken. Zonder te verpinken beging de stad met de hete adem van de gemeenteraadsverkiezingen in de nek een opzettelijke bouwovertreding.”

Dichtgeknepen billen

Het bouwbedrijf NV Reynders was ‘not amused’. Als ze ook maar geweten hadden dat er bezwaren waren tegen de vergunning, waren ze er niet aan begonnen. Hun planning kwam in het gedrang, schadeclaims van leveranciers en onderaannemers dreigden, instandhoudingswerken, extra studiekosten en de fiscale weerslag deden de rest. Aanvankelijk sputterde de stad nog wat tegen, maar op het schepencollege van 9 november 2018 werd de verrekening van 373.558,82 euro met dichtgeknepen billen goedgekeurd.

KLJ

Maar nu is er dus de opening. “Het ontmoetingscentrum is zo een mooi voorbeeld van participatie van en co-creatie door onze inwoners. Daar gaan we deze beleidsperiode ook verder op inzetten, om zo beleid te maken dat perfect aansluit bij wat de Truienaren nodig hebben. In Zepperen kozen wij meer bepaald voor een combinatie van delen van de oude, historische gebouwen met een moderne aanbouw, dat samen een logisch en ook mooi geheel vormt”, zegt schepen van Gebouwen Hilde Vautmans (Open Vld). Zo willen we de ruimtes in het ontmoetingscentrum optimaal laten gebruiken. Het ontmoetingscentrum is onder meer uitgerust met een polyvalente zaal, een lokaal voorbehouden voor jeugdvereniging KLJ, en verschillende kleine polyvalente ruimten. Verder bevat het pand allerlei technische voorzieningen, zodat er ook verschillende activiteiten van heel veel verenigingen onderdak kunnen vinden.

Sint-Genoveva

“Met de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum investeerden we zowat 1,7 miljoen euro in een project voor de bevolking van Zepperen. Een investering van en voor de Zepperenaren waarbij we van in den beginne het optimaal benutten van ruimtes voor zoveel mogelijk verenigingen voorop hebben gesteld. We gaven zo een vertrouwde plek in het hart van het dorp opnieuw een sociale betekenis ten dienste van de inwoners. De Zepperenaren hebben in primeur het gebouw ontdekt tijdens een gezellig opendeurfeest, waarop we ook de naam van het centrum onthuld hebben”, vertelt burgemeester Veerle Heeren. De nieuwe naam is ‘De Veva’. Dat is een afkorting van Sint-Genoveva, de patroonheilige van Zepperen waarnaar verder ook een plein en een kerk zijn vernoemd. De naam van het ontmoetingscentrum refereert zo naar de geschiedenis van het dorp, maar is anderzijds ook een welluidende alliteratie die vlot in de mond ligt en op die manier ook de laagdrempeligheid van het gebouw reflecteert.