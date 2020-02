Ontmoetingscentrum Veva eindelijk klaar voor Zepperse verenigingen Dirk Selis

06 februari 2020

07u59 1 Sint-Truiden Eindelijk is De Veva, het nieuwe ontmoetingscentrum voor verenigingen van Zepperen, af. De jaarlijkse feestelijke receptie van het lokaal bestuur van Sint-Truiden mocht deze week de aftrap geven.

Het stadsbestuur van Zepperen liet een nieuw ontmoetingscentrum bouwen voor de verenigingen van deelgemeenten Zepperen. Voor de Zepperse verenigingen duurde het al te lang en uitten kritiek. Burgemeester Veerle Heerlen steekt de wachttijd op een goede voorbereiding. “Om de samenkomsten van de verenigingen in de beste omstandigheden te laten verlopen, hebben we de voorbije maanden nog een aantal praktische zaken op punt gezegd. Zo zorgden we nog voor een volledig servies met het logo van onze stad, waarover bezoekers van De Veva kunnen beschikken”, klinkt het.

Dit bijzondere servies werd overhandigd op de receptie die de zaal mocht inwijden. Naar jaarlijkse traditie vond de receptie van de Gestelde Lichamen van het lokaal bestuur van Sint-Truiden plaats op de eerste woensdag van februari. Zij zullen alles in het ontmoetingscentrum in goede banen leiden. De receptie stond in het teken van ‘Ontmoeting’, het toepasselijk jaarthema voor 2020 dat meteen werd gepresenteerd aan de ruim 400 gegadigden.

Toepasselijk omdat de hoofdstad van Haspengouw dit jaar haar inwoners en bezoekers extra wil stimuleren om ‘te ontmoeten’. Hiervoor kan alvast De Veva dienen, maar ook Runkelen en Aalst krijgen een eigen ontmoetingscentrum. Voorts kunnen de Truienaren tegen de zomer opnieuw beschikken over de Groenmarkt als het gloednieuwe ontmoetingsplein in het centrum en opent over een jaartje het Bloesembad, een innovatief sportpark. Deze legislatuur wordt ook gestart met de herbestemming van het Speelhof-erfgoed als ontmoetingspark.