Ontmoetingscentrum ‘Den Andries’ in Runkelen feestelijk ingehuldigd Dirk Selis

28 oktober 2019

08u05 0 Sint-Truiden De stad Sint-Truiden opende op zondag 27 het gloednieuwe ontmoetingscentrum van Runkelen in aanwezigheid van de bewoners van de deelgemeente. Het moderne buurthuis bevindt zich op een boogscheut van de dorpskerk, waaraan het gebouw ook zijn naam ontleent.

De bouw van het ontmoetingscentrum ging een jaar geleden – op 2 oktober 2018 – van start. In de twaalf maanden die volgden, ruimde het verouderde parochiecentrum van het dorp plaats voor een multifunctioneel pand met allerlei innovatieve, duurzame voorzieningen zoals zonnepanelen. “Het gebouw bestaat uit een polyvalente zaal, een aanpalend buitenterras, een modern sanitair en een uitgebreide opwarmkeuken. Buiten is er verder nog een parking en binnenkort voegen we er ook nog een speeltuintje aan toe. Alle faciliteiten zijn aanwezig voor inwoners en verenigingen die er gebruik van zullen maken. Het ontmoetingscentrum is daarmee een echt pareltje”, vertelt schepen van Gebouwen Hilde Vautmans.

Naam gekozen door verenigingen

Het gebouw draagt de naam ‘Den Andries’, een verwijzing naar Sint-Andreas, de heilige naar wie de naastgelegen kerk vernoemd is. Over deze naam beslisten de toekomstige gebruikers trouwens zelf. “Dit wordt hun ontmoetingscentrum en dan is het niet meer dan logisch dat ze zelf kunnen beslissen hoe dat zal heten. In totaal investeerden we hiermee zowat 800.000 euro in kwaliteitsvolle infrastructuur voor de inwoners en verenigingen van onze deelgemeente Runkelen. Op deze manier willen we het buurtleven van het dorp een nieuwe impuls geven”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Volgend jaar eerste activiteiten

Na de feestelijke inhuldiging op zondag 27 oktober, zullen nog enkele details worden afgewerkt. Ondertussen maakt het stadsbestuur ook een plan op in verband met het toekomstige beheer van het gebouw. Bedoeling is wel dat de eerste activiteiten er begin volgend jaar kunnen plaatsvinden.