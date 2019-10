Ontmoetingscentrum De Veva is nog steeds niet afgewerkt: “Wat heb je aan een dure investering die niet klaar is” Dirk Selis

16 oktober 2019

12u56 0 Sint-Truiden Begin september opende het nieuwe ontmoetingscentrum van Zepperen ‘De Veva’ haar deuren. Dit gebeurde tijdens een gezellig familiefeest waarop alle inwoners van het dorp uitgenodigd waren. “Maar nu blijkt dat de verenigingen nog steeds met een half afgewerkt gebouw zitten”, zegt Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (sp.a)

“Het ontmoetingscentrum ‘De Veva’ is onder meer uitgerust met een polyvalente zaal, een lokaal voorbehouden voor jeugdvereniging KLJ, en verschillende kleine polyvalente ruimten. Verder bevat het pand allerlei technische voorzieningen, zodat er ook verschillende activiteiten van heel veel verenigingen onderdak kunnen vinden. De totstandkoming is een toonvoorbeeld van inspraak geweest”, zei burgemeester Veerle Heeren (CD&V) gisteren in de raadscommissie. “Met de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum investeerden we zowat 1,7 miljoen euro in een project voor de bevolking van Zepperen ”

Donkere wolken aan de Veva-hemel

“Wat heb je aan een dure investering die niet klaar is”, zegt Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (sp.a). “Er is nog steeds geen sprake van een toog, van de afwerking van de vergaderruimtes laat staan van een definitieve oplevering. Maar ondertussen kan de site zelfs niet verhuurd worden. Want ook op dat vlak zijn er donkere wolken aan de Veva-hemel te bespeuren: het triumviraat dat de uitbating namens de stad op zich nam, weet ook nog steeds niet van welk hout pijlen maken omdat de administratie niet mee wil of mag in het uitschrijven van de wijze van uitbaten. En ondertussen zitten de verenigingen met de handen in het haar: zij willen hun locaties vastleggen voor het volgende werkjaar en vrezen dat ze zonder zaal gaan zitten als verenigingen buiten Zepperen massaal komen afzakken naar de Veva en een aantal data voor hun neus weg snoepen. Het toppunt schijnt ook te zijn dat de toog in de parochiezaal al afgebroken is, dus daar kunnen de verenigingen ook niet meer terecht.”

Uitbating na Nieuwjaar

“Tijdens de opening op 1 september is duidelijk aangegeven in de toespraken dat de KLJ onmiddellijk haar gebouw kon intrekken, maar dat de rest van het ontmoetingscentrum De Veva nog verder afgewerkt moest worden en dus vanaf 1 januari 2020 ter beschikking zal zijn van de Zepperse verenigingen. De aannemer zit op schema wat de afwerking betreft en in de loop van de maand november kan allicht de oplevering van de werken gebeuren. Momenteel wordt het toekomstige beheer van het ontmoetingscentrum concrete vorm gegeven in overleg met het verenigingsleven in Zepperen. Bedoeling is alleszins wel om na Nieuwjaar met de uitbating te starten”, besluit burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

