Onduidelijkheid over jaarlijks vrijwilligersfeest Dirk Selis

17 september 2019

16u45 0 Sint-Truiden “Waarom gaat het vrijwilligersfeest in Sint-Truiden dit jaar niet door?”, vraagt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af. “Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft gecommuniceerd naar de verenigingen: ‘Er is dit jaar geen vrijwilligersfeest. Volgend jaar zal er opnieuw één zijn en dan wordt het een nieuw concept.’” “Het is nog in bespreking voor dit jaar”, reageert schepen van Wijk- en dorpszaken Jurgen Reniers (CD&V).

“Onvoorstelbaar. De laatste edities kon het geld niet op. Steeds grootser, steeds meer mensen aanwezig in de grote feestzaal op Stayen. En qua datum altijd maar verder weg van ‘De Week van de Vrijwilliger’, die Vlaams steeds georganiseerd wordt begin maart. Volgend jaar vindt die bijvoorbeeld plaats tussen zaterdag 29 februari 2020 en zondag 8 maart 2020. Wel, ik doe een oproep aan het stadsbestuur dat ze teruggrijpen naar het oorspronkelijke concept (een receptie en eventueel een barbecue voor een aantal leden per vereniging of organisatie) en dat ze het vrijwilligersfeest laten plaatsgrijpen in ‘de officiële week’. Het vrijwilligerswerk verdient dat”, fulmineert Vandenhove. “We zijn ermee bezig. Het is nog in bespreking voor dit jaar”, reageert schepen van Wijk- en dorpszaken Jurgen Reniers (CD&V) die er samen met schepen van Sociale Zaken Pascy Monette (Open Vld) voor verantwoordelijk is.