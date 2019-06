Ondertussen is het nieuwe kunstgrasveld al weer ingezakt DSS

17 juni 2019

22u23 4 Sint-Truiden “Ja, hopelijk is het nu verholpen”, zegt voorzitter van Velm VV en CD&V-gemeenteraadslid Raf Herbots. “De laatste camion rijdt juist voorbij. Heeft de verzakking te maken gehad met de archeologische opgravingen, wie zal het zeggen. Het veld was sinds april niet meer bespeelbaar. Hopelijk is het euvel nu verholpen.”

Bij de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld bij voetbalclub Velm VV werden enkele archeologische vondsten ontdekt. De twee gevonden crematiegraven, vergezeld van aardewerken objecten, zijn ongeveer 3.000 jaar oud en behoren zo tot de oudste vondsten in Sint-Truiden. Na de ontdekking werden de werken stilgelegd en vond er een archeologisch onderzoek plaats. Volgens Guy Derriks van nv Derriks meteen de schuldige van de verzakking. “De firma die de archeologische werken uitgevoerd heeft, is in de fout gegaan. Ze hadden een put gegraven en de aarde achteraf onvoldoende aangestampt, waardoor er een verzakking in het grasveld tot stand kwam. We hebben de zaak nu opgelost. Wie dat dat zal betalen? Ik neem aan dat de stad verzekerd is.”