Ondanks regenweer zorgen Sam Gooris en Die Freddies voor topeditie van Après Ski! Dirk Selis

27 december 2019

01u53 0 Sint-Truiden Sint-Truiden vierde feest op tweede Kerstdag. De Grote Markt liep helemaal vol voor de elfde editie van Apres Ski. Headliners Sam Gooris en Die Freddies pronkten op de affiche en voor de eerste keer werd er gewerkt met herbruikbare bekers.

Op tweede Kerstdag vormde de Grote Markt in Sint-Truiden voor de elfde keer het decor voor het grootste openlucht après ski-event van Vlaanderen. Om 17u werd het startschot gegeven door Truiens DJ-duo Miguel & Romain die de sfeer er meteen inbrachten. Vervolgens maakten Feest DJ Lucki Luc en The Bobmeister hun opwachting op het Après ski-podium. Headliners Die Freddies en Sam Gooris losten alle verwachtingen in - Sam Gooris liet het publiek luidkeels meezingen met ‘Laat het gras maar groeien’ en ‘Marijke’, Die Freddies brachten de authentieke Oostenrijkse après ski-sfeer naar de Grote Markt. Zoals de traditie het voorschrijft, werd de avond spetterend afgesloten met vaste waarden Lassy FM.

Clubkas

“De regen hield de feestvierders niet tegen, dus we kunnen zowel qua opkomst als sfeer spreken van een succesvolle editie. De verschillende artiesten en dj’s werden gesmaakt door jong en oud en we konden opnieuw rekenen op de inzet van twintig Truiense verenigingen die het evenement mee dragen. Aan hun drankenstanden voorzagen ze de feestvierders van hun drankjes, dit ten voordele van hun eigen clubkas”, aldus organisator Marijn Ghys.

Herbruikbare bekers

Voor de eerste keer werd gewerkt met herbruikbare bekers. Schepen van Evenementen Jos Pierard is tevreden over deze eerste stap naar milieuvriendelijk werken op grote evenementen zoals Après Ski.“Het verhaal van de herbruikbare bekers werd goed onthaald door de bezoekers. Er werd deze editie geen waarborg gevraagd, dus rekenden we op de medewerking van de bezoekers om hun bekers correct weg te gooien in de rolcontainers. En met succes, met de herbruikbare bier- en frisdrankbekers hebben we dit jaar een afvalberg van 35.000 wegwerpbekers voorkomen. Volgend jaar zullen we ook voor de jenever- en cavabekers een milieuvriendelijk alternatief gebruiken.”