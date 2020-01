Ondanks metingen en nieuw dak Eisbear blijft buurt slapeloos Dirk Selis

13 januari 2020

12u10 1 Sint-Truiden Ondanks de inspanning van eigenaar Kris Vanhoyland om het lawaai van zijn Eisbear te beperken, doen de inwoners van het Minderbroedersplein geen oog dicht. “We zijn het kat-en-muisspel nu echt wel moe”, zegt woordvoerder van de buurtbewoners Luc Vanswijgenhoven, die nu juridische stappen neemt.

“De Eisbear mag de buurt niet hinderen”, verzekerde Kris Vanhoyland de buurt nog in die eerste dagen van januari. “We hebben de geluidsoverlast aangepakt door het dak ‘soundproof’ te maken, in nauw overleg met de buurtbewoners overigens. Een financiële inspanning van 22.000 euro. Niet dat we geen voorzorgen hadden genomen, want zelfs de geluidsexpert die de geluidsstudies voor het Antwerps Sportpaleis heeft gemaakt, is er aan te pas gekomen. Wat de situatie in Sint-Truiden uitzonderlijk maakt, is de geluidstrechter tussen de Minderbroederskerk en de appartementen waar de buurtbewoners huizen. Uitzonderlijk, maar niet onoverkomelijk.”

Decibels opnieuw de hoogte in

“Vrijdag zijn ze inderdaad opnieuw de decibels komen meten met een geijkt metingstoestel”, vertelt Luc Vanwijgenhoven. “Alles werd afgestemd, iedereen tevreden. Niet dus, de mensen van de geluidsmetingen waren nog maar net de deur uit, of de dj joeg de decibels de hoogte in. Heel de blok opnieuw wakker. Wij hebben sterk de indruk dat er met twee versterkers wordt gewerkt. Eentje voor de officiële metingen en eentje om echt mee te spelen. Dan maar opnieuw bellen, waarna het lawaai ging liggen. Maar dit kan niet de bedoeling zijn hè. Voor zo'n kat-en-muisspel hebben wij niet gekozen. En ondertussen blijft het stadsbestuur dit maar tolereren. Wij zijn met de buurt naar een raadsman gestapt en gaan juridische stappen ondernemen. Het is nu genoeg geweest, we gaan ons echt niet aan het lijntje laten houden tot ze eind februari hun boeltje gaan pakken.”

Geen klachten

“We hebben totaal geen klachten binnengekregen”, reageert een verbaasde Kris Vanhoyland. “We hebben metingen uitgevoerd en zijn op bezoek geweest bij de mensen en toen was alles in orde. Wat kunnen we nog meer doen?”