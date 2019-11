Oeps! Verbinding van 250 meter vergeten: 20 gezinnen al 2 jaar in het stof, maar pas in 2022 een nieuwe riolering Dirk Selis

22 november 2019

15u22 0 Sint-Truiden Geen al te gelukkige gezichten op de informatievergadering over de geplande werken in de Driewilgenstraat, Boterdelstraat en Bemmelken in Engelmanshoven. Zeker niet toen bleek dat de stad 250 meter over het hoofd heeft gezien. Een 20-tal huizen krijgen nog geen moderne riolering waardoor de straat binnen afzienbare tijd opnieuw zal opengebroken moeten worden. “Dit hou je toch echt niet voor mogelijk”, reageert gemeenteraadslid Filip Moers (sp.a).

Nochtans zouden met deze fase de rioleringswerken, die de buurt al 2 jaar lang overlast hebben bezorgd, eindelijk worden afgewerkt, maar het venijn zat hem dus in de staart. “Ook over de timing van de start van de werken was er veel onbegrip”, legt Moers uit. “Op de gemeenteraad van 29 oktober 2018, waar het dossier werd goedgekeurd, was de aanvang van de werken voorzien voor mei-juni 2019. Nu starten de werken begin december. En de eerdere fase had ook al vertraging opgelopen. Heel wat inwoners wilden de overlast dan ook beperken en waren vragende partij om te starten na de eindejaarsfeestdagen. De stad wilde daar niet op ingaan.”

Stukje ‘vergeten’

Het ongenoegen en vooral onbegrip werd nog groter toen bleek dat met deze werken het einde nog niet in zicht was: de nieuwe rioleringen worden niet doorgetrokken tot waar de vorige rioleringswerken in de maand juni werden beëindigd. Een tussenstukje van een 20-tal huizen zal nog geen moderne riolering krijgen waardoor de straat binnen afzienbare tijd opnieuw zal opengebroken moeten worden. “Dit hou je toch echt niet voor mogelijk”, reageert Moers. “De officiële uitleg is dat er nog een dossier moet opgestart worden om subsidies te krijgen. Dat dossier werd meer dan jaar geleden op de gemeenteraad goedgekeurd. Er was tijd genoeg. Ofwel wacht je nu met deze werken tot alle paperassen in orde zijn ofwel pak je die laatste 250 meter mee zonder subsidies. Bij de vernieuwing van het stadscentrum werden wél heel wat werken uitgevoerd zonder subsidies.”

“De bewoners hebben bovendien al heel wat overlast gehad met de voorbije werken in de Vrijheersstraat die veel langer hebben geduurd”, zegt bewoner François Perdaens. “Wij gaan nu opnieuw meer dan een jaar overlast hebben en gaan dan later opnieuw de pineut zijn als de laatste 250 meter wordt aangepakt. Dit hoefde helemaal niet zo te zijn. Alweer een mooi voorbeeld dat er met de bevolking geen rekening wordt gehouden. Mensen uit de dorpen zijn blijkbaar niet zo belangrijk.”

Wachten tot 2022

“Dat zal inderdaad op een later tijdstip gebeuren dan de werken van het eerste dossier (de schoolomgeving, red.), omdat we wachten op een aanzienlijk subsidiebedrag. Vanuit de principes van goed bestuur en budgetbeheer vinden we dat verantwoord. Bovendien is het niet zo dat we zelf al met de werken kunnen starten alvorens we groen licht krijgen over de subsidiëring. Zo eenvoudig is het – helaas – niet. Maar het klopt dat er in dezelfde zone op twee verschillende momenten werkzaamheden en dus hinder zal zijn. Toch biedt het verlaten van de geplande werken in de Driewilgenstraat – in het kader van de aanpak van de schoolomgeving – volgens ons geen echte oplossing daarvoor. Deze werken zullen ongeveer een jaar duren. Afhankelijk van de startdatum is dat eind 2020 als we dit jaar nog beginnen en begin 2021 als we begin volgend jaar aanvangen. Het overige gebied – het stukje van 250 meter waarop de subsidiëring betrekking heeft – kan pas aangepakt worden vanaf 2022, net omwille van die subsidie. De bewoners zullen dus sowieso een jaar zonder hinder zitten.”