Oeps, foutje! Kleuters krijgen plots 300 km voor de kiezen tijdens Monumentenrun Dirk Selis

05 september 2019

13u14 1 Sint-Truiden Een recordaantal deelnemers loopt op zaterdag 7 september dwars door een trein en ziekenhuis op de vijfde Monumentenrun in Sint-Truiden. Alleen voor de peuters is het parcours dit jaar wat bij de haren getrokken. Een Sprookjesrun van 300 kilometer? Een drukfoutje natuurlijk...

“Ook deze editie overtreffen de inschrijvingen opnieuw de kaap van vorig jaar. Minstens 2.700 lopers (de dag-inschrijvingen niet meegerekend) zullen de mooiste gebouwen van de stad doorkruisen langs meerdere parcours van verschillende afstanden, van driehonderd meter tot tien kilometer. Dat is bijna twintig procent meer dan in 2018", weet schepen van Sport Jurgen Reniers (CD&V). De Monumentenrun is daarmee nu al een groot succes. Deze editie passeren de deelnemers onder andere door een trein in het station en dwars door het Sint-Trudoziekenhuis. Dat zijn unieke locaties die geen enkele andere loopwedstrijd ooit al heeft aangedaan. Op deze manier wil Sint-Truiden de lopers blijven verrassen.

Strafkamp

Terwijl de kinderen een kilometer kunnen lopen en de ervaren lopers kunnen kiezen tussen vijf of tien kilometer, moeten de peuters en kleuters maar liefst driehonderd kilometer afleggen, althans volgens wat we op de foto zien. “Dat lijkt ons eerder een afstand voor een strafkamp dan een ontspannende kennismaking met de loopsport in onze stad. Natuurlijk gaat het om een kleine vergissing. Maar het is wel een leuke vergissing. De Sprookjesrun gaat natuurlijk niet over driehonderd kilometer maar over driehonderd meter. Geen zorgen dus”, knipoogt Reniers.