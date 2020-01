Oeps, flitstoestel stond verkeerd ingesteld: 66 bestuurders geflitst terwijl ze geen overtreding begingen Dirk Selis

02 januari 2020

10u56 6 Sint-Truiden Met stijgende verbazing las Freddy Peetermans de brief van de politiezone Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Gingelom die 28 december bij hem in de bus viel. Te snel gereden, meteen goed voor het betalen van een boete 77 euro en nog wel te betalen voor 30/12.

“Dat leek me toch een brug te ver”, vertelt Freddy. “Te snel gereden? Ik dacht het niet. Ik contacteerde de politie en vroeg hen of de snelheid dan gewijzigd was op die weg, maar de agent aan de telefoon kon mij niet verder helpen. ‘De verkeerspolitie werkte pas terug op maandag’. Ik heb de boete dan maar betaald, maar in de namiddag belde ik voor alle zekerheid toch nog even terug naar de politie en daar lieten ze mij weten dat ik niet alleen was en dat ik inderdaad maandag contact moest opnemen met de verkeerspolitie.”

Niet betalen

“Op woensdag 17 december tussen 18.30 uur en 19.20 uur werd op de N722 Hasseltsesteenweg tegenover de Gamma effectief een foutieve snelheidscontrole uitgevoerd”, zegt zonechef Steve Provost. “Het flitstoestel stond foutief ingesteld op 70 km/u, terwijl de toegelaten snelheid hier 90 km/u betreft. 66 voertuigen werden hierdoor geflitst terwijl ze geen overtreding hebben begaan. Gezien de administratieve afhandeling van de snelheidsovertredingen via een dienst in Brussel verloopt, hebben wij, zodra we vorige week vastgesteld hadden dat er een fout was gebeurd, contact opgenomen met de dienst die deze verwerking doet met de vraag om deze boetes (onmiddellijke inningen) tegen te houden. Dit is helaas niet gelukt en de 66 overtreders hebben effectief een boete in de bus gekregen. Tevens werd het parket in kennis gesteld, zodat de bestuurders die niet betalen zeker niet vervolgd zouden worden. Inmiddels werden alle 66 bestuurders door ons aangeschreven en werd hen gevraagd de boete niet te betalen. Indien de mensen wel reeds betaald zouden hebben, werd in deze brief ook de procedure uitgelegd om een terugbetaling te krijgen.”

Eind goed, al goed?

“Klopt inderdaad”, vertelt Freddy nog. “Ik heb de brief netjes in mijn brievenbus ontvangen. Eind goed, al goed.” Toch niet. het hele voorval krijgt alsnog een staartje. “Fouten maken is menselijk. Ze moeten ook rechtgezet worden met de nodige uitleg en verontschuldigingen erbij”, zegt politieraadslid en Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a). “De onmiddellijke communicatie na de feiten liet te wensen over. Een commissaris die doodleuk in de media verklaart dat de mensen, die een boete ontvingen, dan maar zelf moeten uitpluizen of die terecht is of niet. Het is geen spel of een quiz, hé. Dit soort commentaar ondermijnt gewoon het gezag van de lokale politie. Ik wil hier duidelijkheid over als gemeente- en politieraadslid en zal dan ook schriftelijk uitleg vragen aan de burgemeester en de korpschef.”