Nog voor patiënt spoedafdeling Sint-Trudo Ziekenhuis betreedt, wordt de temperatuur gemeten Dirk Selis

23 juni 2020

18u24 0 Sint-Truiden Met behulp van een temperatuurcamera zorgt het Sint-Trudo Ziekenhuis voortaan voor een extra screening op de spoedafdeling. Automatisch wordt de temperatuur van de patiënt gemeten, nog voor die de spoedafdeling kan betreden. “Een aanzienlijke verhoging van de veiligheid bij de uitbraak van een virus, zoals corona”, zegt hoofdarts dr. Joan Vlayen.



“Op dit moment is Sint-Trudo één van de ziekenhuizen die al jaren patiënten systematisch screenen, vooraleer zij de spoed betreden”, steekt woordvoerder Miet Driesen van wal. “Je belt eerst aan in een afgesloten sas en de triageverpleegkundige bevraagt je via de parlofoon over een aantal symptomen. Als je koorts maakt of je voelt je grieperig, word je via een apart traject opgevangen in een isolatieruimte, waar je verder onderzocht wordt in afwachting van de diagnose. Daarbij worden de nodige beschermende maatregelen gehanteerd.”

Extra veiligheid

“Bovenop deze triage bouwen we met deze automatische temperatuurmeting een extra veiligheid in”, vertelt hoofdarts dr. Joan Vlayen. “De temperatuurcamera is een handig hulpinstrument voor onze triageverpleegkundige. Een patiënt heeft niet altijd door dat hij koorts maakt. Nu weten we dus meteen, bij het betreden van de spoedafdeling, of de patiënt feitelijk koorts maakt of niet. Ook een eventuele begeleider van een patiënt wordt op deze manier automatisch gescreend. Zo kunnen we de kans op een besmetting verminderen.”

Hart onder de riem

Het is de beveiligingsfirma Seris die de apparatuur aan het Sint-Trudo Ziekenhuis schenkt. “Wij zijn al het medisch personeel en alle hulpverleners erg dankbaar voor het ontzettend zware werk dat zij de voorbije maanden hebben verricht. We zijn al jaren een vaste partner van het Sint-Trudo Ziekenhuis, dat zich in één van de zwaarst getroffen regio’s bevindt en dan ook bijzonder veel coronapatiënten heeft verzorgd en opgevangen. Als specialist in technologie wilden wij hen dan ook graag een hart onder de riem steken en hen steunen met een slimme tool die hen zal helpen de veiligheid van patiënt en personeel verder te verbeteren”, zegt Danny Vandormael van Seris.