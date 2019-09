Nog gratis staanplaatsen voor massaspektakel Trudo en Amélia Dirk Selis

18 september 2019

Tickets zitplaatsen zaterdag 21 september helemaal uitverkocht, tickets zondag 22 september bijna uitverkocht

Sint-Truiden Dit weekend is het zover. Dan is de Grote Markt van Sint-Truiden het decor van Trudo en Amélia, de sprookjesachtige spektakelmusical op de Grote Markt. Zowel voor zaterdag 21 als zondag 22 september zijn er gratis staanplaatsen. De zitplaatsen voor zaterdag 21 september zijn helemaal volzet. Voor zondag zijn er nog 50 tickets beschikbaar.

“De grote belangstelling toont aan dat de Trudofeesten leven in Sint-Truiden. Daar zijn we enorm blij om”, vertelt burgemeester Veerle Heeren over de succesvolle ticketverkoop. “We roepen dan ook iedereen op om zaterdag of zondag af te zakken naar de hoofdstad van Haspengouw. Want je kan het massaspektakel natuurlijk ook volgen vanop een staanplaats en dat helemaal gratis.” Hiervoor halen bezoekers de dag van de voorstelling een polsbandje af bij één van de infopunten op het Europaplein, Minderbroedersplein of Sint-Martenplein. Het polsbandje verschaft toegang tot de zone voor de staanplaatsen op de Grote Markt. Bezoekers moeten hun polsbandje persoonlijk afhalen aan de infopunten. Een bandje afhalen voor meerdere personen tegelijk is niet mogelijk. Iedereen wordt dus aangeraden om op tijd naar het stadscentrum te komen, want ook de staanplaatsen zullen vlotjes worden ingenomen.

Trudofeesten voor en door Truienaren

“Vooraf aan het spektakel valt er trouwens in de stad een heleboel te beleven en te zien. Verschillende Truienaren zijn op dit moment in de weer om van zaterdag 21 en zondag 22 september een onvergetelijk weekend te maken”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren. Zo etaleren verschillende verenigingen hun werking tijdens de Trudomarkt (Minderbroedersstraat – Capucienessenstraat – Damiaanhof), een speciale editie van de FrUiT- en Cultuurmarkt, en lopen er tal van boeiende tentoonstellingen in de Minderbroederskerk, Musem De MINDERE, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Begijnhofkerk en de Festraetsstudio. Daarnaast zijn ook kunstproject Tinteling in domein ’t Speelhof en het foodtruckfestival op de Tiensevest meer dan aan te raden. En tussendoor kan wie dat wil gaan shoppen, want zowel op zaterdag als zondag zijn de winkels in de stad open. Het hele programma is terug te vinden op www.trudofeesten.be.