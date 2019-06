NMBS vermindert openingsuren van haar loketten in Genk en Sint-Truiden Dirk Selis

11 juni 2019

14u31 0 Sint-Truiden “NMBS evolueert samen met haar klanten die meer en meer gebruik maken van haar digitale verkoop- en communicatiekanalen. In de stations van Genk en Sint-Truiden is het aantal klanten dat zich aan de loketten aanbiedt zeer beperkt geworden. Daarom hebben we beslist om de loketten in de week namiddag te sluiten” zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

NMBS wil zich naar eigen zeggen permanent aanpassen aan de verwachtingen van haar klanten die zich meer en meer via de website, de app en de sociale mediakanalen van NMBS informeren alsook hun vervoersbewijs meer en meer via de digitale verkoopkanalen aanschaffen. De NMBS investeert continu in de ontwikkeling van haar gamma van verkoop- en informatiekanalen (website, app, verkoopautomaten, Facebook en Twitter, …): op die manier biedt ze haar klanten een ruime keuze aan, is ze overal en op elke moment van de dag bereikbaar en wordt hun tevredenheid verhoogd. NMBS breidt al meerdere jaren haar gamma van informatie- en verkoopkanalen ten dienste van de klant uit.

Digitale kanalen

“In 2018 was de verkoop via de digitale kanalen, inclusief de automaten, goed voor ongeveer 2/3de van de totale verkoop. De NMBS app kent een belangrijk succes met elke maand 735.000 actieve gebruikers (+30% in vergelijking met juni 2018). In 2018 vernieuwde NMBS haar website en heeft ze haar toegankelijkheid via Twitter en Facebook verbeterd. Sinds kort is NMBS ook geïntegreerd in Google Assistant wat toelaat mondeling vragen te stellen over de dienstregeling en de dienstverlening” legt Bart Crols uit.

Minimumdrempel

In dezelfde context past NMBS jaarlijks de openingstijden van haar loketten aan. In de stations van Genk en Sint-Truiden is het aantal klanten dat zich aan de loketten aanbiedt zeer beperkt geworden: het aantal transacties per uur aan de loketten is tijdens bepaalde periodes onder een minimumdrempel gezakt (zogenaamde “dode tijd” tussen 60% en 95%). Daaruit vloeit voort dat de openingstijden van de loketten in een aantal stations vanaf 5 augustus 2019 worden afgestemd op de activiteiten in de stations. In deze stations zullen de loketten gedurende de week ‘s namiddags en gedurende bepaalde periodes tijdens het weekend sluiten. De huidige openingstijden van de wachtzaal in de betrokken stations blijven ongewijzigd. Het gaat in geen geval om sluitingen van stations of loketten. Bovendien heeft de aanpassing uiteraard geen enkele invloed op het treinaanbod in de betrokken stations.

Stewards

Tijdens de maand juli zullen in de betrokken stations stewards worden ingezet om de klanten van NMBS te helpen de mogelijkheden van de verkoopautomaten nog beter te leren kennen en diegenen die het gebruik ervan niet gewoon zijn, te helpen. Brochures zullen eveneens ter beschikking gesteld worden om de klanten over de alternatieve verkoopkanalen – zoals de automaat, de app en de website – te informeren. NMBS stelt aan de gemeenten die dat wensen een informatiesessie voor over het gebruik van de nieuwe verkoopkanalen. De informatie over deze aangepaste openingsuren zal eveneens in de loop van de maand juni geafficheerd worden in de stations.