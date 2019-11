Nina Derwael en Tim Wellens verlengen titel van Truiens Sportman en Sportvrouw van het Jaar Dirk Selis

22 november 2019

22u14 0 Sint-Truiden Vrijdagavond was er de jaarlijkse kampioenenviering van de stad Sint-Truiden. In de Gazo bedankte het stadsbestuur ruim 300 kampioenen voor hun prestaties van het afgelopen jaar. De Nacht van de Truiense Sporter breide aan de avond een feestelijk en muzikaal vervolg.

“Sint-Truiden is de thuisstad van heel wat sportmensen en –clubs die zich zowel op nationaal als internationaal vlak in de kijker hebben weten te werken. Op de kampioenenviering zetten we hun verdiensten jaar na jaar in de verf, en bedanken we tegelijk ook alle clubbesturen, vrijwilligers en sportbegeleiders voor hun onmisbare inzet”, vertelde voorzitter van de Sportraad Karel Sweldens. Als hoogtepunt werden de namen van de sportlaureaten bekendgemaakt. Nina Derwael werd voor het 5e opeenvolgende jaar Sportvrouw van het Jaar. Ze werd voor de 2e keer wereldkampioen op de brug met ongelijke leggers en op de Europese Spelen pakte ze dan weer goud op de balk.

Stadsambassadeurs

De titel van Sportman van het Jaar bleef, dankzij zijn zegentochten, ook in handen van wielrenner Tim Wellens. Hij reed in de Ronde van Frankrijk maar liefst 15 dagen rond in de bolletjestrui. Daarnaast won Tim de Trofeo de Tramuntana, 2 ritten en het puntenklassement in de Ronde van Andalusië, pakte een rit en de 3e plaats in de eindstand van de Ronde van België en tot slot was hij ook weer op de afspraak in de Binck Bank Tour met ritwinst en een 3e plaats in de eindstand. “Met deze twee toptalenten heeft onze stad een gouden generatie sportkampioenen. Ze zijn onze waardevolste stadsambassadeurs en zetten Sint-Truiden op de internationale sportkaart. Nina en Tim zijn voorbeelden voor alle toekomstige turners en wielrenners. Met recht en reden zijn zij onze Truiense sportpersoonlijkheden van 2019”, vertelt schepen van Sport Jurgen Reniers.

Speciale trofeeën 2018-2019

Andere trofeeën waren die van Sportclub (STVV Jeugd), Sportploeg (Dames Handbal Sint-Truiden), Sportverdienste Algemeen van 2019 (Guy Peeters, 56 jaar jurylid TACT), Sportverdienste Club (Trudo Boksclub) en de G-Sporttrofee (G-Handbal Sint-Truiden, voor hun opstart van G-werking). “Tijdens de kampioenenviering werd ten slotte ook het bijzondere Gouden Clubhart voor Sportvrijwilliger van het Jaar opnieuw uitgereikt. Onze sportclubs zouden immers niet kunnen overleven zonder de vele vrijwilligers. Al deze mensen zetten zich met hart en ziel in voor hun favoriete vereniging. Truienaren konden zelf kiezen uit 2 vrijwilligers die naar de trofee meedongen. Uiteindelijk ging de prijs naar Carlo Buvé van STVV Jeugd”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.

Nacht van de Truiense Sporter

Na de verkiezing van de sportlaureaten was er voor het 4e jaar op rij opnieuw de Nacht van de Truiense Sporter. Het stadsbestuur trakteerde de kampioenen op een gratis drankje, terwijl dj Chiel voor de nodige sfeer en ambiance zorgde. De aanwezigen maakten er ook kans op leuke prijzen.