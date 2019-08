Nieuwscafé wordt Bistro Sacre Coeur: “Maar het wordt deze keer geen eliteclubje” Dirk Selis

13 augustus 2019

18u04 0 Sint-Truiden Na de komst van Twenty Two Coffee, krijgt het Heilig-Hartplein er nog een trekpleister bij. Het pand BLANCO (voormalig ’t Nieuwscafé) wordt omgedoopt tot ‘Bistro Sacre Coeur’. Letterlijk vertaald naar Bistro Het Heilig Hart, vernoemd naar het plein waarop het pand zich bevindt. Het plein was meer dan 20 jaar één van de populairste plaatsen van Haspengouw. Een droom die uitkomt voor veertigers Sara Denayer en Tom Wazian uit Zepperen. Zij leerden elkaar 9 jaar geleden kennen toen ze samenwerkten in ’t Nieuwscafé.

De vonk die toen oversloeg, is nu het begin van een mooi verhaal. In april deed Pascal Vossius, samen enkele Haspengouwse vastgoedmakelaars een oproep voor de herinvulling van de Truiense Heilig Hartsite. Eén van de drie panden werd onmiddellijk ingevuld door de koffiezaak van Simon Mignolet. Het pand van ’t Nieuwscafé zal nog tot 20 oktober fungeren als feestzaal, nadien wordt het omgetoverd tot Bistro Sacre Coeur. “Sara en Tom ken ik al een vele jaren. Toen ik de zaak 8 jaar geleden overliet, was Tom onze chef en Sara werkte in de bediening. Ik heb dan ook het volste vertrouwen in dit koppel. Tom zal een zeer mooie brasseriekaart brengen en Sara zal elke gast perfect ontvangen”, aldus Pascal Vossius.

Haspengouw op het bord

“Toen ik 9 jaar geleden Tom leerde kennen, wisten we al snel: ooit baten we samen een zaak uit. Tot enkele maanden geleden was er nooit de juiste uitdaging, die hebben we nu wel gevonden. Met veel passie en overgave zullen wij ons in dit nieuwe verhaal storten”, zegt Sara Denayer. “Haspengouw op het bord en in het glas, dat is wat we willen brengen. Een plaats waar iedereen kan genieten: van apero, zakenlunches tot fine dining. Maar ook voor een lekkere pils, een goed glas wijn of een heerlijke koffie kan je bij ons terecht”, zegt Tom Wazian. Tom deed al heel wat ervaring op bij sterrenzaken zoals Aen Tafel bij Luc Bellings, de Slagmolen en de Barrier.

Grote zaak met meer ruimte

Het voorste gedeelte wordt gezellig en kleurrijk ingericht. Ook de kelder zal nog dienst doen voor kleinere feesten, zoals recepties, vergaderingen, … “We willen meer rust creëren in de zaak, de nodige aandacht voor onze klanten is onze prioriteit. Kwaliteit op het bord is belangrijk, maar nog belangrijker is een goede bediening. In Bistro Sacre Coeur leef je als God in Frankrijk. Maar het wordt een zaak waar iedereen welkom is, van werkman tot notaris”, zegt Wazian. Was het Nieuwscafé dan elitair? “Laat ons stellen dat in onze zaak die eind november opengaat de drempel alvast lager zal liggen”, besluit de nieuwe uitbater.