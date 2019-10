Nieuwe voorzitter Voka Limburg Karin Vandevelde verslikt zich in Facebookpost over Greta Thunberg Dirk Selis

01 oktober 2019

13u40 5 Sint-Truiden De nieuwe voorzitter Karin Vandevelde van Voka Kamer van Koophandel Limburg postte gisteren op haar Facebookpagina de striemende commentaar van ex-Top Gear-host Jeremy Clarkson op de VN-speech van Greta Thunberg. Groen en sp.a reageren ‘not amused’. “Hopelijk gaat het om een beginnersfout”, zegt Groen-kopstuk Johan Danen

Aanleiding was de post van de ex-Top Gear-host Jeremy Clarkson over de theatrale speech van Greta Thunberg voor de VN vorige week waarin de tiener het publiek ervan beschuldigde haar jeugd te hebben afgenomen. “Hoe durven jullie!” sneerde ze. De beruchte Clarkson bestempelde de toespraak als een “complete inzinking van een adolescent” in zijn column voor The Sun. Helemaal in de stijl van het Zweedse meisje voor de VN, fulmineerde hij: “Hoe durven wíj? Nee, hoe durf jij naar Amerika te reizen in een zeilboot van koolstofvezel die je niet zelf bouwde en die 16,9 miljoen euro kostte. Die je niet zelf verdiende en die een dieselmotor als backup heeft waarover je zweeg.” Vandevelde postte de inhoud op haar persoonlijke Facebookpagina.

Mediatraining

Pijnlijk voor Voka-KvK Limburg, de grootste werkgeversorganisatie en tevens belangrijkste belangenbehartiger van het bedrijfsleven in Limburg, die met Karin Vandevelde (CEO van dienstverlener Callexcell) voor het eerst in haar bestaan een vrouwelijke voorzitter krijgt. Zij volgt per 1 januari 2020 de huidige en door het gerecht geplaagde voorzitter Francis Wanten op. “Blijkbaar vindt mevrouw Vandevelde het nodig om dergelijke bagger op Facebook te verspreiden”, reageert Vlaams Parlementslid en Limburgse kopstuk voor Groen, Johan Danen. “Ik neem aan dat dit een beginnersfout is. Ik kan mij niet indenken dat een respectabele organisatie als Voka-Limburg zich hiermee bezighoudt. Best neemt mevrouw Vandevelde eens contact op met de communicatiedienst van Voka, om haar mediatraining te geven.” Ook bij sp.a was men ‘not amused’. “De toekomstige voorzitster van Voka is precies geen ‘believer’ van de klimaatcrisis , maar ook niet van de jeugd”, vindt Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a). “Ferm. Dus al die initiatieven, die VOKA doet rond duurzaamheid, zoals het Milieucharter, of naar scholen en jongeren toe, zoals het LEGO-project, zijn niet gemeend. Maar VOKA staat voor die acties wel met de hand open voor subsidies, bijvoorbeeld vanuit de provincie Limburg.”

Post verwijderd

Bij Voka was men er als de kippen bij om de zaak te sussen. “Dit is zeker geen Voka-standpunt en Karin is nog niet in functie, dus niets aan de hand”, reageerde algemeen directeur Johann Leten. Karin Vandevelde wilde zelf geen commentaar geven. Haar post werd vandaag dan ook verwijderd.