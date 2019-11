Nieuwe schuilhokken helpen zwerfkatten door koude dagen Dirk Selis

09 november 2019

18u06 0 Sint-Truiden De stad Sint-Truiden heeft sinds kort twee schuilhokken ter beschikking voor zwerfkatten. Dat stelt deze dieren in staat om tijdens koude dagen een veilig onderdak te vinden.

Zwerfkatten lijken dan een vrank en vrij leven te leiden, toch hebben deze dieren het vooral in de herfst en winter niet onder markt. Daar heeft de stad Sint-Truiden nu een oplossing voor. “We gaan schuilhokken plaatsen, waar de katten in slechte weersomstandigheden terecht kunnen”, zegt schepen van Dierenwelzijn Ingrid Kempeneers. “We beginnen met twee hokken, waar we nu een plaats voor zoeken. Inwoners die een exemplaar in hun buurt willen plaatsen en hiervoor een oogje in het zeil willen houden door onder meer eten en drinken te voorzien, mogen zich zeker aanmelden bij de dienst Milieu. In samenspraak wordt dan naar een geschikte plek gezocht.”

Populatie onder controle houden

Het voorzien van dergelijke schuttingsplaatsen wordt trouwens opgelegd vanuit Vlaanderen, om zo de dieren in de best mogelijke omstandigheden te laten verder leven na hun verplichte sterilisatie. “Zwerfkatten zijn namelijk vaak ook de oorzaak van overlast, zoals opengescheurde vuilniszakken, lawaaihinder en vervuiling. Daarom werken we samen met het Truiense dierenasiel om de zwerfkattenpopulatie onder controle te houden, bijvoorbeeld door sterilisatie. Wie zwerfkatten bij hem of haar in de buurt heeft, meldt dit dus best aan ons. Het welzijn van de dieren staat hierbij natuurlijk voorop, vandaar ook de nieuwe schuilhokken”, besluit burgemeester Veerle Heeren. Een melding doen over zwerfkatten, kan via het Meldpunt van de stad Sint-Truiden. Wie een schuilhok in zijn of haar buurt wil aanvragen kan contact opnemen met de dienst Milieu.