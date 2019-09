Nieuwe schoolfietsen voor Hasp-O Stadsrand Dirk Selis

09 september 2019

09u02 0 Sint-Truiden Om het nieuwe schooljaar goed te beginnen had de ouderraad van Hasp-O Stadsrand in Sint-Truiden een verrassing in petto. De ouderraad schonk 20 nieuwe fietsen aan de school.

“Tijdens bepaalde activiteiten en lessen wordt er binnen de school vaak gebruik gemaakt van de fiets om verplaatsingen te doen. Voornamelijk tijdens LO- en praktijklessen die buiten de school plaatsvinden”, vertelt directeur Lieve Nackom van Hasp-O Stadsrand. “Daarnaast proberen we ook om verplaatsingen naar extra-murosactiviteiten in en rond Sint-Truiden te doen met de fiets. Goed voor het milieu en goed voor de gezondheid! Er was dus een grote vraag naar extra fietsen op onze school. De ouderraad luisterde hier met veel enthousiasme naar en is op zoek gegaan naar geschikte fietsen. Vandaag werden er maar liefst 20 nieuwe fietsen door de ouderraad aan de school geschonken en die zullen deze week al met veel plezier in gebruik kunnen nemen”, besluit Nackom.