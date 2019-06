Nieuwe pop-upattractie in Kerkom op 14 meter boven de grond Dirk Selis

30 juni 2019

18u19 1 Sint-Truiden In het kader van het project ‘Dorpen in ’t Kwadraat’ hebben de inwoners van Kerkom de voorbije maanden gebrainstormd over de toekomst van hun woonplaats. Hieruit uitstonden verschillende concrete acties. Langs één daarvan kan alleszins niemand omheen: een pop-upuitkijktoren van liefst 14 meter hoog.

Kerkom is een attractie rijker. Aan de brouwerij staat er uitkijktoren van 14 meter hoog. Het platform kwam er op initiatief van de buurtbewoners, die ermee hun dorp in de kijker willen zetten. De uitkijktoren is meteen ook één van de zichtbaarste realisaties van ‘Dorpen in ’t Kwadraat’. Dat is een participatieproject waarbij inwoners van Kerkom een toekomstbeeld vormden voor hun dorp en hier ook concrete acties aan koppelden. “De voorbije zes maanden traden zo’n 20 gedreven inwoners hierover met elkaar in gesprek tijdens vier creatieve avonden in de brouwerij van Kerkom. Er werd hierbij vooral gesproken over veiligheid, verkeer, ontmoetingen en de kwaliteit van de leefomgeving, thema’s die de dorpsbewoners zelf het belangrijkste vinden”, zegt schepen van Buurtzaken Jurgen Reniers.

Trekpleister

Op zondag 30 juni overhandigden de deelnemers de resultaten van het denkwerk aan het Truiense stadsbestuur, dat er verder mee rekening zal houden in zijn beleid. Gelijktijdig werd ook het gloednieuwe uitkijkplatform officieel in gebruik genomen. “Het is fantastisch dat de bewoners via dit traject een actie op touw zetten waar zij zelf niet alleen een voordeel van hebben, maar waar ook andere Truienaren en bezoekers van kunnen genieten. Het platform wordt deze zomer sowieso één van onze trekpleisters”, aldus burgemeester Veerle Heeren.

Wie zelf de toren wil beklimmen, heeft hiervoor tot zondag 8 september de tijd. De sleutel om erop te kunnen, is verkrijgbaar bij de brouwerij van Kerkom (Naamsesteenweg 469, 3800 Sint-Truiden) tijdens de openingsuren. De toren is overigens op veiligheid gekeurd. Wel niet teveel Binken drinken voordat je de toren betreedt.