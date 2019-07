Nieuwe naam én locatie voor wereldfeest Sint-Truiden: 20ste editie vindt als ‘Fiesta Mondial’ plaats in het stadspark Dirk Selis

08 juli 2019

13u12 0 Sint-Truiden Al voor de 20ste keer vormt Sint-Truiden deze zomer het decor van een exotisch wereldfeest. Onder de noemer ‘Fiesta Mondial’ vindt het evenement dit jaar plaats in het stadspark. Maar dat is niet naar de zin van de oppositie. “Dit feest hoort op de Grote Markt plaats”, vindt Ludwig Vandenhove (sp.a).

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Het festival bestaat intussen al 20 jaar en wijkt voor deze gelegenheid uit naar de groene oase van het Truiense stadspark. Daar vindt de feesteditie plaats onder een nieuwe naam: ‘Fiesta Mondial’. “Deze nieuwe naam is een logische keuze. Vandaag ziet onze wereld er ook niet meer hetzelfde uit dan 20 jaar geleden. Deze boodschap willen we ook brengen met dit vernieuwde concept. Op ‘Fiesta Mondial’ hebben we bijvoorbeeld bijzondere aandacht voor de duurzame ontwikkelingsdoelen, die wij als stadsbestuur hoog in het vaandel dragen. Hiermee zal zowel jong als oud al spelenderwijs kunnen kennismaken”, verduidelijkt schepen van Internationale samenwerking Jos Pierard.

Grote Markt

“Niet dat het stadspark geen mooie locatie is, maar dat is niet de hoofdreden van de verhuis”, steekt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (sp.a) van wal. “De meerderheid heeft beslist dat er maar een beperkt aantal activiteiten op de Grote Markt mag doorgaan. Ook dat is nog verdedigbaar, maar dat Fiesta Tropical nu ‘sneuvelt’ is een duidelijke, maar voor mij verkeerde beleidskeuze. Ze hadden net zo goed een ander evenement kunnen verhuizen. Vorig jaar moest Fiesta Tropical ook al plaats ruimen voor het Europees voetbalkampioenschap. Ik heb als toenmalige burgemeester net beslist dat Fiesta Tropical op de Grote Markt zou doorgaan om heel de bevolking de kans te geven en zelfs te ‘confronteren’ met het gegeven van de beleidsdomeinen ontwikkelingssamenwerking, migratie en integratie. Op die manier maakte je als beleid en politiek duidelijk dat je achter deze beleidsdomeinen stond. Georganiseerde evenementen moeten een veruiterlijking zijn van belangrijke beleidsaccenten” besluit Vandenhove.

Tropisch paradijs

“Ook in het Stadspark kunnen bezoekers snuisteren op een multiculturele markt, proeven van gerechtjes van overal ter wereld of onderuitzakken aan het exotische terras. Een portie wereldmuziek maakt het plaatje compleet. De avond voordien geven de jongeren van IntercambioSO een voorsmaakje van dit alles op ‘Bar Mondial’. Met cocktails en dansnummers brengen ze zusterstad Nueva Guinea dichterbij. Kortom: ook deze zomer verandert onze stad in een tropisch paradijs. ‘Fiesta Mondial’ is een festival mét een boodschap. Het is een feest waar Truienaren van allerlei achtergronden elkaar tussen de exotische sferen door kunnen ontmoeten”, repliceert burgemeester Veerle Heeren.

Pootje baden in de parkvijver

“Er is zelfs een nieuwigheid. Zo brengen we in het kader van de ‘Big Jump’ onder meer de strijd voor proper en leefbaar water onder de aandacht. Dat doen we dit jaar met een visuele tentoonstelling over water en door massaal te pootje baden. We roepen daarom iedereen op om zondag 14 juli om 15u samen met ons de voetjes in de parkvijver te komen steken”, besluit schepen van Duurzaamheid Ingrid Kempeneers.