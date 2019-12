Nieuwe module op website voor mensen met visuele beperking DSS

04 december 2019

09u22 0 Sint-Truiden De stad Sint-Truiden installeerde speciale software op haar stadswebsite, om ze maximaal toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden. In de toekomst is het de bedoeling om hetzelfde te doen met andere communicatietoepassingen.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden maakt van toegankelijkheid een belangrijke prioriteit. Op diverse domeinen worden er maatregelen genomen om de drempels naar de dienstverlening te verkleinen. En dat betekent ook meer dan louter het wegnemen van fysieke hindernissen. “Zo is onze website uitgerust met een module die de inhoud erop voorleest aan blinde of slechtziende bezoekers. Gespecialiseerde software zorgt ervoor dat dit gebeurt op een aangename manier die helemaal is afgestemd op ervaringen van gebruikers. De functie is voor iedereen beschikbaar, en biedt ook voor mensen zonder visuele handicap een meerwaarde”, aldus schepen van Toegankelijkheid Jelle Engelbosch. “In een volgende stap gaan we hetzelfde ook doen voor ons stedelijk informatieblad. Dat is één van de belangrijkste kanalen om onze inwoners – zowel jong als oud – te bereiken. Via een module op onze stadswebsite zullen de tekst en de afbeeldingen erin in de nabije toekomst ook in spraakvorm beschikbaar zijn voor iedereen die daar baat bij heeft”, besluit burgemeester Veerle Heeren.