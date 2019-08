Nieuwe klap dreigt voor Limburgse autosector: Productie bij Punch Powertrain stilgelegd na berichten over nakende ontslagen Dirk Selis

23 augustus 2019

12u20 14 Sint-Truiden Donkere onweerswolken pakken samen boven het Truiense Punch Powertrain, producent van automatische versnellingsbakken. Vrijdag werd de productie stilgelegd. “Onze mensen zijn in shock nadat ze in de krant konden lezen over een nog onbekend aantal nakende ontslagen”, zegt Raf Dal Cero, secretaris van ABVV Metaal, na een overleg tussen de vakbonden en het management.

Het bedrijf in Sint-Truiden telt 1.100 werknemers. Van de 500 arbeiders zitten er nu al 300 in allerlei systemen van economische werkloosheid. Dat gaat tot twee weken thuis/twee weken werken. Aanleiding om de productie vrijdag stop te zetten was een alarmerend artikel in de krant De Standaard dat onder meer aankondigde dat het bedrijf Punch Powertrain een onbekend aantal banen zou schrappen nadat de Chinese hoofdaandeelhouder Yinyi bescherming tegen schuldeisers had aangevraagd. “Een verhaal dat vandaag door het management niet meteen ontkend werd”, zegt Dal Cero daarover. “De directie uit Sint-Truiden zal spoedig samenzitten met de vakbonden om de problemen die er wel degelijk zijn in alle sereniteit te bespreken”, zegt secretaris van ABVV Metaal Raf Dal Cero.

De motor sputtert

Punch Powertrain kampte met een sterkte terugval van de Chinese automarkt, de grootste ter wereld. Daar was de verkoop in november 2018 met bijna veertien procent gedaald. Het was toen de vijfde maand op rij met rode cijfers. Daarenboven schrapte Punch Powertrain in oktober van dat jaar — zeer tegen hun zin — een megadeal met Iran, onder druk van de Amerikaanse regering. Hierdoor sputterde de motor in Sint-Truiden nog meer. De economische werkloosheid trof toen al een tweehonderdtal arbeiders. Vakbonden werden onrustig en eisten duidelijkheid van het management. Maar in januari van dit jaar kwam er goed nieuws van de Franse autoconstructeur PSA. Toen verwachtte het management dan ook dat de arbeiders weer volle bak aan de slag zouden gaan. Die hoop bleek ijdel.

Nieuw drama?

De problemen van Punch leiden niet alleen tot onrust bij de banken, maar ook bij de Franse autobouwer PSA. Die rekent op het Limburgse bedrijf om vanaf 2022 transmissiesystemen te bouwen voor zijn automaten voor hybride voertuigen. PSA is de grootste klant van Punch. Blijft het Franse bedrijf Punch trouw? Indien niet, dreigt na het drama van Ford Genk in 2014 een nieuwe klap voor de Limburgse autosector. Later op de dag zal het management van Punch Powertrain een verklaring afleggen. Later op de dag meer.