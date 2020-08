Nieuwe Haspengouwse gin is gemaakt van smoelentrekkers: “Deel opbrengst gaat naar Mediclowns” Marco Mariotti

30 augustus 2020

17u47 0 Sint-Truiden Truienaars Carl Nijssens en Edu Vangrootloon hebben een nieuwe gin bedacht. Het heet ‘ZOER’ en bestaat deels uit de gekende snoepjes ‘smoelentrekkers’ als basisingrediënt. Een deel van de opbrengst gaat dan ook naar de smoelentrekkers van de zorg: de Mediclowns.

ZOER is een concept van twee vrienden en collega’s die tijdens de ‘zure’ periode van lockdown een lichtpuntje wilden brouwen ten voordele van de zorg. Het werd een Haspengouwse ging aangevuld met kruiden en op smaak gebracht met de échte Belgische smoelentrekkersnoepjes. “De zuurzoete smaak van de gin geeft een apart karakter aan de drank met een alcoholpercentage van 40 procent die zowel puur als met een smaakvolle tonic kan worden geserveerd”, zegt Carl Nijssens. “De smaak van ZOER laat zich goed combineren met garnituur zoals zachte bitters tot florale en citrustoetsen.

En waarom smoelentrekkers? “Ik ben opgegroeid in een lokaal bekende snoepwinkel: De Rode Engel”, zegt Edu Vangrootloon. “De combinatie van gin en een iconisch snoepje lagen voor mij dan ook voor de hand. Maar ik moet ook toegeven dat ik wat heb moeten experimenteren om tot de juiste smaaksensatie te komen. Veel geproefd, de smaak verbeterd en complexere versie gemaakt.

Bij verkoop van elke fles ZOER gin gaat er 25 procent van de opbrengst naar de Mediclowns. “Hiermee willen we een signaal geven dat positieve energie en een lach in moeilijke tijden wonderen kunnen doen.

De gin is te koop via www.zoergin.be aan 43,50 euro. Verdere verkooppunten zullen in de loop van de komende weken worden meegedeeld via de website.