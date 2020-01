Nieuw viersterrenhotel opent binnenkort de deuren in Kasteel van Ordingen: “Restauratie duurde zestien jaar langer dan gepland, maar het is een droomlocatie geworden” Dirk Selis

17 januari 2020

15u56 0 Sint-Truiden Op 1 februari opent een nieuw viersterrenhotel de deuren, in het middeleeuwse Kasteel van Ordingen. De restauratie van dat kasteel duurde iets langer dan gepland: namelijk 21 in plaats van 5 jaar. Maar als kasteelheer Richard Sleurs (73) iets doet, dan levert hij zeker geen half werk.

Zo telt het hotel 34 suites, ontworpen door de bekende decorateur Pieter Porters. De general manager, Egide Cordie, was maître in het Koninklijk Paleis. En in de keuken gaat sterrenchef Gary Kirchens van het bekende Brusselse restaurant ‘La Villa Lorraine’ aan de slag.

Het kasteel leek redelijk proper en dus ‘snel’ te restaureren, tot we eraan begonnen Kasteelheer Richard Sleurs

“We kochten het kasteel in 1997", vertelt kasteelheer Richard Sleurs. “Miet en ik hebben 2 kinderen. Het was oorspronkelijk de bedoeling om ons toenmalig metaalconstructiebedrijf over te laten aan onze zoon en het kasteel aan te kopen voor onze dochter die hotelmanagement studeerde. Nadat onze dochter drie jaar hotelmanagement gestudeerd heeft in Zwitserland en daar vervolgens meteen in een hotel aan de slag kon, heeft ze beslist om in Zwitserland te blijven.”

Onvoorziene omstandigheden

“De bedoeling was om een restauratie van 5 jaar door te voeren, maar het werden er 21", lacht Sleurs. “Enkel en alleen de vergunning van de bijbouw was een aanvraag die maar liefst acht jaar geduurd heeft. Dat alleen was al een ‘aanzet’ voor een langere renovatie. Toen we de vergunning dan uiteindelijk hadden, konden we beginnen met restaureren. Althans, dat dachten we. De ene onvoorziene omstandigheid na de andere versperde ons traject. Wanneer we bijvoorbeeld aan de gevelrenovatie van het poorthuis wilden beginnen, stortte de gevel in waardoor de restauratie langer duurde. Wanneer we de fundamenten wilden nakijken bleken ze allemaal rot en wanneer we de driedubbele beglazing wilden zetten, vielen de stenen rondom het raam uit de muur en bleken de raamprofielen rot. Het kasteel leek redelijk proper en dus ‘snel’ te restaureren, tot we eraan begonnen.”

“Miet en ik kozen enkel voor het beste”, gaat Sleurs verder. “Vandaar ook onze keuze om met meester-decorateur Pieter Porters samen te werken. Een samenwerking die overigens vlot verliep, weliswaar doorspekt met de nodige discussies. Het was een project van ongeveer drie jaar met veel aanpassingen. Je denkt dat het ‘maar’ een kamer is, maar dan komt de plaatsing van de stopcontacten, de meubels, het behang... er komt veel meer bij kijken dan je denkt. En tijdens het brainstormen veranderden we dan ook nog eens vaak van gedacht. De enige voorwaarde van mij was dat alles binnen het idee van het kasteel moest blijven en de architectuur in ere gehouden moest worden. Ik wilde dus geen moderne toestanden en die taak heeft Pieter Porters goed ingevuld.”

Koninklijk Paleis

Voor het management werd Egide Cordie aangetrokken. “Ik sta met genoegen reeds 35 jaar in de horeca. Ik heb hotelschool gevolgd in Spa en vervolgens het geluk gehad om in verschillende etablissementen te mogen werken (Scholteshof, Le Chêne Madame, Clos Saint-Denis..., red.)”, vertelt Egide Cordie. “Ik heb lange trajecten afgelegd in keukens en zalen, maître geweest in het Koninklijk Paleis en het Egmontpaleis. Tijdens die trajecten en op die locaties heb ik veel ervaring kunnen opdoen. Twee jaar geleden maakte ik kennis met meneer en mevrouw Sleurs. Onze ideeën lagen in dezelfde lijn. Zo wilden we bijvoorbeeld allen dat het kasteel familiaal aanvoelt. Mijn achtergrond heeft het mogelijk gemaakt om de taak van general manager op te nemen. Wie zou er niet in zo'n droomlocatie gasten gelukkig willen maken?”

Brunch op zondag

Het restaurant gaat officieel open de eerste week van maart. “Executive Chef Gary Kirchens en zijn team zullen zorgen voor een gastronomische en creatieve invulling van onze menukaart en ons restaurant. Elke gelegenheid wordt ‘op maat’ gemaakt, zo voorziet chef Gary Kirchens voor eender welk (bedrijfs)feest de gepaste oplossing.” Elke zondag zal er ook een brunch plaatsvinden waarvan de maaltijd eveneens verzorgd zal worden door Gary Kirchens. “Tot slot voorzien we een wijnkaart die voor wijnliefhebber én wijnexpert verrassend zal zijn.”

Hieronder volgen enkele foto’s van het hotel/restaurant dat binnenkort de deuren opent.