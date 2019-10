Niet langer zone 30 op invalswegen naar centrum van Sint-Truiden Emelie Wojcik

25 oktober 2019

13u19 0 Sint-Truiden De invalswegen naar het centrum van Sint-Truiden behoren vanaf 1 december 2019 niet langer tot de zone 30. De stad voorziet strengere controles, afgebakende fietsstroken en veilige oversteekplaatsen rond de vesten om de veiligheid van zwakke weggebruikers te garanderen.

De maximumsnelheid op de invalswegen naar het centrum, zoals de Luikersteenweg en Tiensesteenweg, wordt opgetrokken van 30 km/u tot 50 km/u. De zone 30 zal zich vanaf december beperken tot de vesten en de schoolomgevingen.

De beslissing kwam er na analyse van snelheidsmetingen en bevolkingsenquêtes. Daaruit bleek dat de overgang naar 30 km/u te bruusk is. De snelheidsverhoging geeft automobilisten nochtans geen vrij spel in de stad. “Hoewel de snelheidslimiet van 30 km/u wegvalt, gaan we wel strenger controleren of automobilisten de nieuwe limiet respecteren”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Fietsstroken en oversteekplaatsen

Het stadsbestuur voorziet afgebakende fietsstroken ter hoogte van de Naamsevest en Nieuwpoort. Dat doen ze om de fietsring rond de vesten te vervolledigen en fietsers af te zonderen van het autoverkeer. Bovendien worden er op verschillende plaatsen fietsoversteekplaatsen aangelegd. Beide projecten zullen in de eerste helft van 2020 gerealiseerd worden.