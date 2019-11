Nergens beter dan thuis... bij Truienaren Yves Caspar en Gunter Reniers Dirk Selis

15 november 2019

14u50 0 Sint-Truiden “Thilly is niet van plan om alles naast zich neer te leggen. Jacques moet iets opbiechten. De spanningen tussen Leo en Marianne zijn gaan liggen.” De kans dat wat zich verder in het Eén-programma Thuis afspeelt in Sint-Truiden wordt bekokstoofd, is zeer groot. De Trudostad is immers de thuisbasis van Thuisschrijver Yves Caspar (42), die er samen met zijn vriend, Gunter Reniers (45) zijn eigen theater De Roxy heeft.

Yves Caspar is een van de acht dialogisten van ‘Thuis’. “Na het schrijven van een proefaflevering werd ik gekozen”, steekt Yves van wal. “Om de twee weken schrijf ik alle dialogen van een volledige aflevering. De korte inhoud wordt aangeleverd door andere schrijvers. Enkele keren per jaar zitten alle schrijvers samen om de grote lijnen te bepalen. Eén hoofdschrijver zorgt voor de continuïteit.”

Aan één aflevering werkt Yves ongeveer 4 à 5 dagen. “Belangrijk is dan ook dat ik de korte inhoud van alle afleveringen goed lees om geen fouten te maken. Natuurlijk kijk ik ook regelmatig naar ‘Thuis’ om het resultaat van mijn schrijfwerk en dat van mijn tv-collega’s te zien, maar ook omdat veel acteurs intussen goede kennissen zijn. Vrienden proberen soms wel eens de nieuwste verwikkelingen via mij te weten te komen. Maar ik mag en wil geen woord lossen over de verhaallijnen”, zegt Caspar.

Eigen theater

Gunter Reniers leerde Yves kennen in het voorjaar van 1999. Gunter woonde toen in Leuven, vlakbij de opnamestudio van ‘Wittekerke’ waar hij toen werkte. Hij speelde die periode ook theater in Kortenberg bij Theater Hellespot. “Een vriendin van mij kwam naar een voorstelling kijken en bracht een vriend van haar mee. Dat was Yves, toevallig afkomstig uit Velm bij Sint-Truiden. Yves studeerde in Leuven en zat er ook op kot. We werden hele goede vrienden met één grote gemeenschappelijke passie: theater”, vertelt Gunter. Een andere interesse die ze delen is reizen. Op hun reizen gingen ze vaak op zoek naar kleine en grote theaters. Nadat ze hun eerste stukken speelden in verschillende zalen in Vlaanderen, groeide het idee om een eigen theater te starten.

“Limburg kent in tegenstelling tot Antwerpen of Gent heel weinig privé-theaterzalen. En in Brussel is er weinig Vlaams publiek. De keuze voor Sint-Truiden is dus logisch”, zegt Gunter. In Limburg had hun initiatief meer kans op slagen. Ze kenden de streek en ze vonden een geschikt pand om te huren: de oude cinema Roxy (later Ciné City). Na een jaar werken en met de steun van enkele bedrijven en heel wat vrienden en familieleden was Theater De Roxy in 2011 geboren. Veel acteurs uit ‘Thuis’ speelden er trouwens al. Zo waren Leah Thijs, An Pira, Raf Jansen, Tine Priem, Andrea Croonenberghs, Erik Goris, Nathalie Wijnants, Annick Segal, Bart Van Avermaet en heel wat anderen al te zien in gastvoorstellingen of eigen producties.

Lokale veddeten en BV’s

Bij de opstart van De Roxy hadden Yves en Gunter een uitgebreid klantenbestand van geïnteresseerde theaterbezoekers en die volgden hen massaal. “De keuze om komedies te brengen met lokale vedetten, gecombineerd met BV’s sloeg aan. De ervaring die ze jarenlang hadden opgebouwd hielp daarbij natuurlijk. Elk jaar groeit de interesse van het publiek. Yves schrijft heel wat stukken zelf. Die stukken worden door andere gezelschappen opgepikt en overal in Vlaanderen gespeeld. De Roxy haalt ook het soort theaterstukken naar Sint-Truiden die vroeger enkel in Antwerpen of Gent te zien waren. Het Limburgse publiek moet zich dus minder verplaatsen. De Roxy is ondertussen een begrip”, zegt Gunter.

Poetsen doen we zelf

Gunter en Yves runnen samen De Roxy als eindverantwoordelijken. Bij Yves ligt de nadruk op de boekhouding, dagelijkse bureautaken, regie en schrijven. Gunter staat vooral in voor de decors. Jaarlijks regisseert hij ook een komedie in De Roxy. “Er is een grote ploeg vrijwilligers die ons helpt. Dat gaat van barpersoneel tot decorbouwers, kleedsters, administratieve taken of promo. Het poetsen doen we nog altijd zelf. Werken in De Roxy is voor ons dus heel afwisselend en druk. Maar ook heel erg plezant. En niet onbelangrijk... we zijn onze eigen baas”, vertelt Yves.

‘Vallende Sterren’

“‘Vallende Sterren’ is de allernieuwste hartverwarmende (kerst)komedie van Yves”, gaat Gunter verder. “Onder de acteurs zitten Yves en Gunter en publiekslieveling Romain Bamps. Verder ook nog Cindy Vangeffelen, Nele Vissers, Jean-Pierre Demey, Charlie Timmermans, Anita Swiggers, Maryse Boffin en musicalrevelatie Dorien Schrijnemakers. Het leuke van de voorstelling is dat iedereen speelt in zijn eigen dialect en dat er 1 euro per verkocht ticket geschonken wordt aan ‘De Warmste Week’. En je gaat volledig in kerststemming en met een gelukzalige glimlach weer naar huis”, besluit hij.

Tickets en info: www.deroxy.be.