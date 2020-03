Nederlandse bomen arriveren op de Truiense Groenmarkt Dirk Selis

30 maart 2020

13u02 2 Sint-Truiden Op de Groenmarkt van Sint-Truiden werden maandag zes bomen aangeplant. Samen met nieuwe, interactieve waterpartijen creëren ze er een gezellige plek. De Groenmarkt zal dan ook voor veel Truienaren een nieuwe ontmoetingsplaats worden na de coronacrisis.

Om mee het hoofd te bieden aan de coronacrisis die ons land treft, zijn de werken aan de Groenmarkt voorlopig stilgelegd. Enkel het planten van de bomen, die maanden geleden In Nederland besteld waren, ging maandag door. Een noodzaak, want anders zouden de bomen verloren zijn. Sint-Truiden is een warme stad, waar ontmoeting centraal staat. Het stadsbestuur investeert dan ook al enkele jaren in sfeervolle omgevingen. De Groenmarkt moet daarvan het orgelpunt worden. “Het einde van de werken op de Groenmarkt is voorzien tegen deze zomer. Het plein moet dé ontmoetingsplaats bij uitstek worden in Sint-Truiden met schaduwplekken, gezellige banken en veel groen. De interactieve waterpartijen en de mooie bomen vormen de blikvanger van het fraaie plein. Spelen, ontmoeten en beleven krijgen er de voorrang”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Jelle Engelbosch.

2.600 extra bomen

“Het aanplanten van deze bomen is een belangrijk moment. Hiermee komt er opnieuw meer groen in het centrum van onze stad. Dat is een bewuste keuze. Iedere bijkomende boom is een aanwinst. Tegen 2024 hebben we zelfs de ambitie om 2.600 extra bomen aan te planten”, zegt schepen van Openbare Werken en Leefmilieu Ingrid Kempeneers.

Lichtpuntje

“Dit is een lichtpuntje in moeilijke tijden. Bomen en bloemen geven kleur aan het leven. We hopen dat deze coronacrisis snel achter de rug is. Na de crisis worden de werken aan ons prachtige plein verdergezet en kunnen we uitkijken naar de zomer. Met de heraanleg van de Groenmarkt en het Trudoplein creëren we in het hart van de stad een plaats van verbondenheid. We hopen dat onze inwoners elkaar snel weer kunnen ontmoeten en waar kan dat beter dan op deze plek”, besluit burgemeester Veerle Heeren.