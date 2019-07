Nederlander belooft taks van ondernemers te betalen, maar zou ruim 50 kmo’s opgelicht hebben… en dat vandaag nog steeds doen Dirk Selis

09 juli 2019

18u59 7 Sint-Truiden ‘We pay your tax uit Antwerpen. Alle geldzorgen van de baan!’. Zo lokt een pushbericht op Facebook ondernemers naar de website van de vennootschap Liber S bvba. Maar ondertussen zouden meer dan 50 bedrijven zijn opgelicht. “Vanaf het moment dat we 6.300 euro hadden overgeschreven, verbrak M. alle contact”, getuigt een ondernemer uit Sint-Truiden.

“Als ondernemer is het zonder twijfel van groot belang om snel over liquide middelen te kunnen beschikken als de nood hieraan hoog is. De redenen hiervoor kunnen zeer uiteenlopend zijn: betaling van facturen, aankoop van apparatuur,… Bij ‘We pay your tax’ kan u dan ook snel uw kaskrediet aanvragen voor uw bedrijf zonder hiervoor een uitgebreid dossier op te moeten stellen.” Zo luidt de belofte op de webstek van M., een Nederlander die volgens zijn Facebookpagina geniet van zijn landgoederen in Wallonië en België. De website staat nog steeds online.

‘Heel betrouwbaar’

“Het klonk veelbelovend”, zegt ondernemer S.V. uit Sint-Truiden, die liever niet met zijn naam in de krant komt. “We hadden inderdaad wat fiscale verplichtingen na te komen, toen ik werd opgebeld door een mevrouw van ‘We pay your tax’, met een kantoor op de Keyserlei 58 in Antwerpen en zetel in Luxemburg. Zij hadden een oplossing voor ons in de maak. Maar we moesten niet naar het kantoor gaan, de zaakvoerder zou wel tot bij ons komen. M. zag er erg betrouwbaar uit en wist waarover hij sprak. We konden een krediet krijgen, waardoor we enkele dringende facturen konden betalen. Alleen moest ik een soort van kredietverzekering betalen, ter waarde van 6.300 euro. Van het moment dat we die overschrijving deden, verbrak M. alle contact. In mei van dit jaar dienden we op advies van de bank klacht in bij de politie in Sint-Truiden. Maar ondertussen is de vogel gaan vliegen, heeft hij elk contact verbroken en zijn we ons geld kwijt.”

In mei van dit jaar dienden we op advies van de bank klacht in bij de politie in Sint-Truiden. Maar ondertussen is de vogel gaan vliegen, heeft hij elk contact verbroken en zijn we ons geld kwijt Gedupeerde ondernemer uit Sint-Truiden

De Beringse raadsman Bert Vandenreyt van de ondernemer uit Sint-Truiden bevestigt het hele verhaal. Evi Lennertz, woordvoerder van de politie van Sint-Truiden, stelt dat er twee klachten tegen de Nederlander zijn binnengekomen.

Meer dan 50 kmo's

De Landense advocaat Koen Wagelmans vertegenwoordigt zelfs heel wat slachtoffers van de Nederlander. “M. heeft in België en Nederland diverse gedupeerden, naar mijn weten meer dan 50 kmo’s”, zegt Wagelmans. “Het gaat altijd om bedrijven die een zekere geldnood hebben, maar niet terecht kunnen bij de banken. M. houdt deze bedrijven voor dat hij belastingschulden, RSZ-schulden en personeelskosten kan betalen. Hij zou werken voor een gerenommeerd Duits bedrijf, maar dit klopt niet. De klanten moeten eerst geld storten voor een kredietverzekering, afhankelijk van het bedrag dat ontleend wordt. Daarna zou er betaald worden. M. gebruikt dan valse overschrijvingsbewijzen van ING of Fortis om voor te houden dat hij de som betaald heeft, maar ook dit klopt niet. Eens hij hiermee geconfronteerd wordt, maakt hij zijn slachtoffers allerlei blaasjes wijs, zoals het feit dat zijn vrouw en kind zelfmoord hebben gepleegd, terwijl hij op Facebook wel met zijn vrouw te vinden is.”

Hij maakt zijn slachtoffers allerlei blaasjes wijs, zoals het feit dat zijn vrouw en kind zelfmoord hebben gepleegd, terwijl hij op Facebook wel met zijn vrouw te vinden is Koen Wagelmans

“M. werkt in België via zijn vennootschap Liber S bvba: een lege doos die een postbusadres in Antwerpen heeft. Hij diende te vluchten vanuit Nederland, waar hij onder de vennootschap Siel Personeelsdiensten diverse gedupeerden heeft gemaakt. Deze man is bijzonder gewiekst en maakt nog steeds dagelijks slachtoffers”, aldus meester Wagelmans.

Beroepsverbod

In Nederland weet het advocatenkantoor Beks en Beks Advocaten uit Hilversum dat M. een beroepsverbod heeft opgelegd gekregen. “Nadat hij verscheidene faillissementen heeft opgelopen waarbij hij meer dan honderd Nederlandse bedrijven in moeilijkheden bracht, is hij nu klaarblijkelijk naar België getrokken”, klinkt het.

Het parket van Antwerpen, dat alle lopende onderzoeken naar M. bundelt, bevestigt dat er een onderzoek naar de Nederlander loopt. Hij was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.