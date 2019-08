Nauurpunt Aulenteer uit de GECORO gewipt Dirk Selis

27 augustus 2019

11u00 0 Sint-Truiden Sint-Truiden wil haar lokale advieswerking optimaliseren. Voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) beoogt de stad een efficiënte samenwerking met het oog op een inhoudelijke verrijking van het ruimtelijke beleid.

Op het begin van een nieuwe legislatuur wijzigt ook de samenstelling van de lokale adviesraden, zoals ook de GECORO of de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. De gemeenteraad van Sint-Truiden legde hiervoor maandag de krijtlijnen vast. “De vernieuwde GECORO zal hierbij kleiner zijn, maar vooral ook efficiënter en deskundiger. We mikken daarom op echte experten uit een beperkter aantal maatschappelijke geledingen die in deze thematiek wel grote relevantie hebben. Op die manier kunnen we samenwerken met een adviesorgaan dat onze ruimtelijke beslissingen echt inhoudelijk kan verrijken én verbeteren”, verduidelijkt schepen van ruimtelijke ordening Jelle Engelbosch. “Deze beleidsploeg heeft zich tot doel gesteld om de lokale advieswerking te optimaliseren. We kiezen hierbij resoluut voor een constructieve samenwerking ter ondersteuning van een goede beleidsvoering voor de Truienaren. Met de vernieuwde gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening geven we hieraan al een eerste aanzet”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Aulenteer

“Het voorstel van schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch biedt geen echte inspraak voor de diverse bevolkingsgroepen, zeker niet voor de milieu- en natuurverenigingen”, repliceerde oppositieleider Gert Stas (sp.a) gisteren in de gemeenteraad. “Met de vertegenwoordiging door de vzw Regionaal Landschap Haspengouw (RLH) voor de sectoren milieu, natuur en landbouw kunnen we niet akkoord gaan Als sp.a vinden wij dat milieu en natuur een aparte, specifieke afvaardiging moeten krijgen, zoals bijvoorbeeld door de vzw Natuurpunt, al dan niet vertegenwoordigd door de lokale afdeling Aulenteer.”