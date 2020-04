Natuurpunt Sint-Truiden trekt aan de alarmbel: “Hou uw hond aan de leiband, de natuur is nu één grote kraamkliniek” Dirk Selis

17 april 2020

11u26 2 Sint-Truiden De laatste weken worden bossen en natuurgebieden druk bezocht en als dat even kan ook met onze trouwe viervoeters. “ Maar in Nieuwenhoven, Overbroek en op de ruilverkavelingen houden mensen hun honden niet aan de leiband”, zegt Diederik De Leersnyder van Natuurpunt. “Dat kan dodelijk aflopen voor de bambi’s, leeuweriken, snippen, konijnen en jonge eenden”

“Vooral in de lente is de natuur heel kwetsbaar omdat ze dan één grote kraamkliniek is”, steekt Diederik De Leersnyder van Nauruurpunt van wal. “De eerste jonge kieviten komen uit hun ei en jonge hazen lopen weer rond. Eenden zitten op het nest of hebben nu net jongen gekregen. Een groot deel van de reegeiten is ‘hoogzwanger’ en is niet zo snel als anders. Een ander deel heeft al reekalfjes op de wereld gezet. Deze kalfjes liggen in de eerste levensdagen heel stil in het gras of tussen de bladeren en struiken in het bos. Loslopende honden kunnen deze dieren verstoren bijvoorbeeld door hun geur, hen wegjagen of zelfs doden.”

Een probleem voor andere bezoekers

“Iedereen wil van de natuur genieten, met of zonder hond. Hondeneigenaars gaan er vaak van uit dat hun hond heel lief en trouw is, en geen gevaar of bedreiging vormt”, gaat De Leersnyder verder. “Wellicht is dit in vele gevallen ook zo, maar een dier is nooit volledig voorspelbaar. Het kan opschrikken en opeens anders reageren. Voor andere bezoekers en zeker voor kinderen is een vreemde hond, en al zeker een loslopende, vaak best beangstigend. Draag dus mee zorg voor het welzijn van de andere bezoekers door de leiband te gebruiken.”

Een probleem voor je hond zelf

“Een loslopende hond kan zelf ook in gevaar komen. Andere honden of dieren zoals everzwijnen, of opgeschrikte paarden zijn maar enkele obstakels of gevaren waar een loslopende hond mee geconfronteerd kan worden. Ook autowegen die langs de rand van het bos liggen kunnen een gevaar vormen. Bovendien zijn loslopende honden die lustig de natuur intrekken vaker vatbaar voor ziektes of andere beestjes, zoals bijvoorbeeld teken.”

Hondenlosloopzones

“Wil je toch je hond vrij uitlaten?”, legt De Leersnyder uit. “Natuur en Bos legde al heel wat hondenzones aan. In Sint-Truiden kan je terecht op de hondenweide van Nieuwenhoven. Op deze plaatsen kunnen honden, onder het waakzame oog van hun baasjes, veilig vrij rondlopen en ravotten. Een overzicht van de hondenzones van Natuur en Bos vind je op www.natuurenbos.be/hondenaandeleiband.”

Boete 350 euro

De boswachters van Natuur en Bos die dagelijks op pad gaan in onze natuurgebieden vragen uitdrukkelijk de richtlijnen te respecteren en doen gezamenlijk deze oproep aan alle hondenbezitters: “Tijdens onze dagelijkse rondes merken we dat vele bezoekers de bestaande regels niet respecteren en hun hond laten loslopen. We willen met aandrang vragen om dat niet te doen en hiervoor de voorziene hondenlosloopzones te gebruiken. Normaal gesproken blijven deze allemaal open, al kan het uitzonderlijk gebeuren dat er eentje wordt afgesloten omwille van een grote drukte. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden voor iedereen en dat vraagt van iedereen inspanningen, zowel van tweevoeters als van viervoeters. Wie zich niet aan de regels houdt, zal worden geverbaliseerd. Een boete hiervoor kan oplopen van 70 euro bij een eerste inbreuk tot 350 euro bij een herhaalde inbreuk. Help onze natuur en ook je eigen hond door je aan de regels te houden en bespaar tegelijk jezelf als baasje die nutteloze kost.”