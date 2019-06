Natuurpunt Limburg: “Geen festivalzone ten koste van de eikelmuis” Schepen van Ruimtelijke Ordening: “Zijn ze nu weeral aan het toeteren?” Dirk Selis

14 juni 2019

16u50 0 Sint-Truiden Maandag behandelt de Truiense gemeenteraad de definitieve goedkeuring van het RUP Evenemententerrein van Brustem. Natuurpunt Limburg hoopt dat met de opmerkingen die zij in haar bezwaarschrift heeft aangevoerd, rekening gehouden is. Maar de Truiense schepen Jelle Engelbosch (N-VA) heeft er stilaan genoeg van. “We gaan van 13ha naar 113ha natuur en net natuurpunt gaat nu dreigen, excuseer? Soms vraag ik me af of het ooit goed genoeg zal zijn”

“Geen festivalzone op de waardevolle schrale graslanden, ten koste van de unieke flora, de vele broedende akkervogels en zeldzame zoogdieren als das en eikelmuis” zegt Jos Ramaekers van Natuurpunt Limburg “En ook geen toegang voor autoverkeer vanaf de Naamsesteenweg naar de startbaan doorheen beschermd natuurgebied. Zo’n toegang zal ook de leefbaarheid in de kerkdorpen van Sint-Truiden en Gingelom ernstig schaden.”

Goede natuurwaarde

“De hele site verdient bescherming als onderdeel van het Europese Natura 2000 netwerk en het Vlaams Ecologisch Netwerk. De planologische bescherming van 100 ha natuur in één deel van het plangebied rechtvaardigt het vernietigen van bijna 50 ha bestaande natuurlijke graslanden in een ander deel niet. Een deel van die 100 ha is vandaag al waardevolle natuur onder goed beheer. De bescherming daarvan via de ruimtelijke bestemming is nuttig maar is geen compensatie voor verlies elders. Een ander deel is op vandaag geploegd en bemest. Het bereiken van een goede natuurwaarde is hier zeer onzeker en zal op zijn minst meerdere tientallen jaren duren en veel geld kosten” gaat Ramaekers verder.

Klimaatimpact

“In deze tijd moet men zich ook afvragen wat voor impact een dergelijke festivalzone op het klimaat zal hebben. Onverstoorde, soortenrijke graslanden slaan in de loop der jaren gigantische hoeveelheden koolstof op in de bodem. Door vernietiging tot monotone, sterk verstoorde en intensief gemaaide/betreden grasmatten dreigt die koolstof als CO2 terug in de atmosfeer te komen. Tezelfdertijd verwacht men bij elk groot festival een verkeersstroom van meer dan 10.000 auto’s naar de site aan te trekken. Ook die hebben een enorme klimaatimpact. Natuurpunt Limburg blijft erbij dat de natuur op de voormalige vliegbasis van Brustem te waardevol is om aan een festivalzone te verkwanselen en zal dit op elke mogelijke manier blijven verdedigen. We menen over goede argumenten te beschikken om in een juridische strijd gelijk te kunnen halen. Tegelijkertijd blijft Natuurpunt Limburg bereid om constructief mee te denken over een duurzaam en globaal plan voor de hele site waarbij natuur, bedrijvigheid, landbouw en recreatie allen tot hun recht kunnen komen” sluit Raemakers af.

Toeteren

“ Ze zouden beter eerst kennis nemen van de beslissing maandag alvorens alweer op voorhand te toeteren”, reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch (N-VA). “We gaan van 13ha naar 113ha natuur en net natuurpunt gaat nu dreigen, excuseer? Soms vraag ik me af of het ooit goed genoeg zal zijn”