Nationale Vrouwenraad betreurt valentijnsstunt Truiense bloemist: “50 procent korting op tweede boeket. Wij denken ook aan je maîtresse” Dirk Selis

11 februari 2020

14u14 3 Sint-Truiden Zaakvoerder Thomas Hahn van de Truiense Bloemenhal zit zelden om een stunt verlegen. Maar deze Valentijn heeft hij zichzelf toch overtroffen. Op sociale media maakt de Truienaar op een ludieke manier reclame voor zijn bloemenzaak. “50 procent korting op tweede boeket. Wij denken ook aan jouw maîtresse”, luidt de niet mis te verstane boodschap. “Treurig”, vindt voorzitter Magda De Meyer van de Nationale Vrouwenraad.

“Het is eigenlijk een grapje onder onze verkoopsters, telkens wanneer een man hier staat om zich op Valentijn twee boeketten aan te schaffen. ‘Dat is zeker voor zijn maîtresse’, grappen de verkoopsters dan”, begint zaakvoerder Thomas Hahn van de Bloemenhal zijn verhaal. “Toen ik dat vorig jaar hoorde, dacht ik bij mezelf: die moet ik onthouden. En zo geschiedde, onze Valentijnsstunt was geboren. Nu, we vragen vrijdag heus niet of je een maîtresse hebt, dus wie twee boeketten koopt, krijgt de tweede gewoon aan de helft van de prijs. Het is een leuke actie met een stoute knipoog om onze klanten aan ons te binden.”

Treurig

Voorzitter Magda De Meyer van de Nationale Vrouwenraad vindt de actie niet meer van deze tijd. “Zo’n actie is een beetje treurig anno 2020. Maar we gaan deze valentijnsstunt ook niet over het paard tillen. Ik zou zeggen, koop twee boeketten en maak er één groot boeket van voor jouw partner. Iedereen tevreden op Valentijn”, besluit De Meyer.