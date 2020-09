Nathalie Bex verrast met zilveren medaille op BK beloften: “Dit was het hoogst haalbare” Koen Wellens

22 september 2020

15u14 0 Sint-Truiden Nathalie Bex (Chevalmeire Cycling) heeft haar terugkeer in het vrouwenpeloton niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De Truiense reed een goed Belgisch kampioenschap en ze bekroonde die prestatie met een zilveren medaille bij de beloften. “Ik ben zelf verrast. Vergeet niet dat dit mijn eerste echte wedstrijd na bijna veertien maanden was. Zilver was het hoogst haalbare”, vertelt Bex.

Nathalie Bex heeft woord gehouden. In de aanloop naar het kampioenschap had ze het vooral over opnieuw deel uitmaken van het peloton, maar toch liet ze ook uitschijnen dat eens ze op een fiets zit, het alle richtingen uit kan gaan. Waarvan akte, want ze pakte niet alleen zilver bij de beloften, ze maakte op het einde van de wedstrijd ook nog deel uit van de groep van dertig renners die voor de titel streden. “Dat was de mooiste vaststelling. Zeker na een stevige wedstrijd”, klinkt het. “Ik heb een heel actieve eerste wedstrijdhelft gereden met reacties op de meeste aanvalspogingen. Dat kostte veel energie. Het was dus al een half mirakel dat ik in de slotfase nog vooraan zat.”

Heel kort

Tijdens de laatste beklimming van de Tiegemberg leek het licht uit te gaan voor Bex. “Ik voelde mijn benen bijna ontploffen. Toch heb ik samen met onder meer Sanne Cant de sprong naar de groep nog kunnen maken. In de slotfase kwamen wij nog erg dicht bij de leiders. Als de aankomstlijn enkele kilometers verder gelegen had, dan had ik het nog wel willen zien. Ik bedoel dan de strijd voor de titel bij de beloften, hé”, bekent Bex. “Shari Bossuyt is de verdiende kampioen, ze reed een heel sterke wedstrijd. Toen ik vooraan weer aansloot, heb ik voor de zekerheid toch even gekeken welke belofte er nog zat. Geen Bossuyt, het kon dus niet anders dan dat ze naar Kopecky en D’Hoore gesprongen was.”

Goed gevoel

Bex keerde met een grote smile terug uit Anzegem. Medaillewinst op een kampioenschap is altijd leuk, zeker als het niet meteen verwacht werd. “Ik moet het nog even laten bezinken. Natuurlijk geeft dit een goed gevoel. Ik kan het nog, mocht ik daar al aan getwijfeld hebben”, lacht ze. “Een jaar geleden was ik zo goed als renner af, nu kijk ik weer heel hoopvol naar de toekomst. Ik reken op een goede winter om er in 2021 weer helemaal te staan.”