Nathalie Bex begint aan deel twee van haar wielerleven: “Jaar moeten bekomen van een overtraind lichaam” Koen Wellens

21 september 2020

12u26 0 Sint-Truiden Na een pauze van bijna een jaar maakt Nathalie Bex (Chevalmeire Cycling) weer deel uit van het vrouwenpeloton. De Truiense start dinsdag in het BK in Anzegem, maar zonder grote ambities. “Ik heb een jaar moeten bekomen van een overtraind lichaam. Ik wil nu vooral rustig opbouwen. Ja, de goesting is er nog altijd, ik hoop snel mijn plaats in het peloton weer terug te vinden”, vertelt Bex.

De nieuwe Jolien D’Hoore, de evenknie van Lotte Kopecky, het zijn maar twee van de vergelijkingen die Nathalie Bex in het verleden te horen en lezen kreeg. Akkoord, de Zuid-Limburgse had en heeft talent, en toen ze op jonge leeftijd titels pakte en wedstrijden als Gent-Wevelgem won, was dat de bevestiging van haar potentieel. Bex maakte als juniore de overstap naar het Sport Vlaanderen-team van Christel Herremans, die ze daarna volgde naar Experza-Footlogix. Periode waarin Bex haar debuut in de WorldTour maakte, met deelnames aan onder meer de heuvelklassiekers. Daarna volgde de overstap naar het Nederlandse APB-beloftenteam van Servais Knaven.

Berooide periode

Achteraf bekeken, bleek dat geen al te beste keuze. In de zomer van 2018 kreeg Bex signalen van haar lichaam dat ze een bepaalde grens overschreden had. “Overtraind, luidde de conclusie en dat in combinatie met andere stressfactoren, in mijn geval mijn studies”, klinkt het.

Bij haar team kon ze alvast op niet veel begrip rekenen. “Ik werd aan mijn lot overgelaten. Het was echt een berooide periode. Je rekent op bepaalde mensen, maar daar hoor of zie je dan niks van. Het was een zware periode waarin ik naast de fysieke pijn ook mentale klappen kreeg”, stelt Bex. “Intussen heb ik die situatie kunnen afsluiten, maar het heeft heel lang geduurd voor ik zover was. Of ik met de juiste begeleiding wel sneller weer op de fiets had kunnen zitten? Waarschijnlijk wel.”

Thuiskomen bij Chevalmeire Cycling

De intussen 22-jarige Bex wil nu vooral vooruitkijken. Naar een nieuwe toekomst in het wielrennen. “Ik was heel blij dat ik vorig jaar bij Chevalmeire Cycling terecht kon. Het voelde als thuiskomen, in een vertrouwde omgeving waarbij respect voorop staat. Ik ben het team daar heel dankbaar voor. Ik kan dat inderdaad heel vaak zeggen, maar ik wil ook antwoorden met de pedalen. Ik ben nog maar 22 jaar, hé. Als ik een man was, dan zou ik de Tour kunnen winnen (lacht), maar bij de vrouwen liggen de topjaren toch wat later. Tja, je moet als laatstejaarsjuniore al heel snel tussen de grote meisjes rijden, misschien wel iets te snel. Daarom zijn er volgens mij ook veel meisjes met inhoud die uit beeld verdwijnen. Intussen train ik anderhalve maand zonder pijn en voel ik dat het de goede richting uitgaat. Het BK komt nog te vroeg. Hoewel, als ik koers, dan wil ik er toch voor honderd procent voor gaan.”