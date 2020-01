Na schrapping perenvuur als quarantaineziekte: Vautmans ondervraagt Europese Commissarissen en roept lokaal op tot GAS-boetes Dirk Selis

07 januari 2020

14u17 0 Sint-Truiden In de nieuwe Europese plantenverordening, die eind vorig jaar in werking trad, wordt bacterievuur niet langer beschouwd als quarantaineziekte. De nieuwe Europese wet deelde een mokerslag uit aan de Haspengouwse perentelers. Omdat de maatregelen tegen het zeer besmettelijke bacterievuur worden opgeheven, komt de export naar China in het gedrang.

“Ik betreur de beslissing om bacterievuur te schrappen als quarantaineziekte”, zegt Europees Parlementslid en lid van de Europese landbouwcommissie Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe). “De ziekte richt niet alleen grote schade aan, maar brengt ook onze export naar derde landen zoals China in gevaar aangezien zij enkel peren willen invoeren die geteeld worden in een bacterievuurvrije zone. We moeten daarom alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de gevolgen voor de export beperkt zullen blijven. Ik heb daarover al nieuwe schriftelijke vragen gesteld aan de nieuwe Commissarissen voor Gezondheid en Voedselveiligheid Kyriakides en Landbouw Wojciechowski. Concreet wil ik van hen weten of en hoe deze Europese beslissing gevolgen heeft voor de export van ons excellent fruit naar derde landen. Wanneer dit het geval is, moet Europa haar maatregelen onmiddellijk bijsturen. Het kan niet zijn dat onze telers niet meer kunnen exporteren omwille van de schrapping van bacterievuur als quarantaineziekte.”

GAS-boetes

“De schrapping van bacterievuur uit de Europese lijst van quarantaineziektes wil echter niet zeggen dat we de verspreiding van de ziekte niet zullen tegengaan. Niet alleen op Europees, federaal of Vlaams niveau, maar ook lokaal, door via GAS-boetes die eigenaars, huurders of beheerders van terreinen met perenbomen te bestraffen die de verdere verspreiding van plaagziektes zoals bacterievuur niet tegengaan. Dat gebeurt nu al in de politiezone Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken. Ik roep daarom alle gemeentebesturen op om ons voorbeeld te volgen en soortgelijke maatregelen op te nemen in hun GAS-reglement.”, besluit Vautmans.