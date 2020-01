Na de perengin, de appelgin: Truienaren Bram en Pim stoken zich ‘Lam’ Dirk Selis

15 januari 2020

11u37 0 Sint-Truiden Op de valreep van 2019 stelden Bram Deltour en Pim Leurs, twee jonge ondernemers uit Sint-Truiden een nieuw streekproduct voor. Een Limburgse gin, met als voornaamste smaaktoets, de Jonagold appel uit Haspengouw.

“We liepen beiden al enige tijd rond met het idee om ooit iets te doen met een eigen gin. Vorig jaar maakte ik 3 verschillende recepten op basis van streekfruit samen met mijn vader. Daaruit is een duidelijke winnaar gekomen die we samen met de stoker verfijnde”, weet Bram Deltour. “Ik heb een sterke band met mijn thuisstad en met Haspengouw, Jonagold appel als hoofdingrediënt was dan ook een absolute must voor mij.” Het basisontwerp van de fles dateert al van bijna 2 jaar geleden. Tijdens het hoogtepunt van de hele gin-gekte ontwierp Pim, als grafisch vormgever, zijn eigen merk voor het plezier. “Toen ik Bram hielp met het uitwerken van zijn idee kwam LAM gin ineens ter sprake. Hij was snel mee met het verhaal en samen hebben we het gefinetuned tot het merk wat het nu is”, zegt Pim Leurs.

Vriendelijk en gezellig

Bram en Pim willen met hun gin Limburg en de Limburgers op de kaart zetten. Het zijn naar hun mening immers ‘de gezelligste mensen’. “In gezelschap worden de Limburgers al vaak plagend gezien als ‘het zwarte schaap’ van België en Nederland”, vertelt Pim. “Iedereen is het er wel over eens dat wij hier ontzettend gezellig en vriendelijk zijn. Onze gin komt dan ook best tot zijn recht in goed gezelschap”. De naam LAM is afkomstig uit een verhaal uit de familiekringen. Het is tevens een bekende spreekterm, als in aangeschoten of beschonken. Het etiket met het benevelde schaap liegt er dan ook niet om. De boodschap van de jongens is duidelijk: geniet van deze warmhartige gin, geïnspireerd door de mooie Limburgse velden en boomgaarden, goed gezelschap en straffe verhalen.