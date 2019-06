Na de modderstromen volgt de vriendschap: Tim leert na vier jaar zijn buren kennen Dirk Selis

14 juni 2019

17u23 2 Sint-Truiden Vier jaar geleden verhuisde Tim Pittevils (43) met zijn zoontjes Armand (5) en Matthis (12) van het bruisende Antwerpen naar het landelijke Velm. De manager van een Luxemburgs vastgoedbedrijf zag zijn buren gedurende al die jaren slechts sporadisch. En meer dan een zuinige goedemorgen en een goedenavond kwam er niet in huis.

Maar daar brachten de weergoden begin deze week verandering in. Toen op Pinkstermaandag de hemelsluizen opengingen en de anders zo stoffige landweggetjes transformeerden in kolkende beken wist Tim niet wat hem overkwam. “Het water spoelde binnen en in een mum van tijd stonden Armand, Matisse en ik tot ver boven onze enkels in het water. Ik wist niet waar ik moest beginnen”, vertelt Tim over die chaotische Pinkerstermaandag.

Jeanne met de ‘raclet’

“Maar voordat ik het in de mot had, liepen mijn buren gewapend met zandzakjes en racletten door de keuken en snelden ons ter hulp. Met vereende krachten en dankzij buurmannen Jan en Etienne, met toch enige kennis van zaken, vingen we de strijd tegen het water aan. En je gelooft het of niet, maar temidden die calamiteiten heb ik mijn buren beter leren kennen. Terwijl Jeanne vakkundig met de ‘raclet’ in de weer was, vertelde ze me honderduit over eerdere rampen, over het feit dat ze jarenlang de dorpswinkel heeft gehad, dat ze nu toch wel dringend mijn nummer wilde hebben. Dat vond ik zo hartverwarmend, dat ik vandaag mijn buren opnieuw heb uitgenodigd om een glas te komen drinken. We leven te vaak maar langs elkaar door. Velm wordt misschien wel regelmatig geteisterd door wateroverlast, de veerkracht en de warmte van dit dorp en haar inwoners is ongezien. We hebben telefoonnummers uitgewisseld en alvast afgesproken dat we ons al eens vaker gaan treffen, zonder dat de L. Vanpouckestraat in de Arkansas River verandert” lacht Tim.

Beter goede buur dan verre vriend

Voor buurman Jan Meul was het al zijn derde overstroming. Hij woont zo'n zeven jaar in Velm. Samen met zijn vriendin Nele verzekerde hij die maandag eerst dat zijn woning veilig was, en dan snelde hij zijn buurman Tim ter hulp. “Velm is heel overstromingsgevoelig. Wij weten wat ons te wachten staat, als Code Geel afgekondigd wordt. Wij hebben in het dorp de gewoonte om elkaar ter hulp te schieten. Waterschade heeft hier al voor miserie gezorgd, geloof me, wij kennen er wat van. Maar zoals ze vaak zeggen, beter een goede buurman dan een verre vriend. In Velm gaat die uitspraak meer dan elders in Vlaanderen op. Maar goed, elk nadeel heeft zijn voordeel. Daarom hebben we afgesproken om een BBQ met de buurt te organiseren. Een pintje en een brochette praat toch net iets beter dan zo'n ‘raclet’ en emmer”, besluit Jan.