Na 12 jaar opnieuw 30 Kerstchalets rond de Grote Markt: “Maar het wordt geen zuipmarkt!” STBB-voorzitter Ludo Van Beeck: “Sportclubs mogen er niet staan? Pure discriminatie!” Dirk Selis

17 oktober 2019

14u30 4 Sint-Truiden Van 12 tot en met 22 december wordt Sint-Truiden de gezelligste stad van Haspengouw. Na enkele geslaagde edities van het Warmste Plein op de Groenmarkt – dat momenteel door werkzaamheden ingepalmd wordt – was de tijd rijp voor een nieuwe formule op maat van jong en oud. Maar niet iedereen is daar gelukkig mee.

Het centrum van Sint-Truiden vormt van 12 tot 22 december het decor voor een sfeervolle winterwandeling langs houten chalets, decors en kerstanimatie. “30 kerstchalets worden ingevuld met een mooie mix van winkels met originele kerstcadeaus, socioculturele verenigingen, eetstanden en horeca. Maar het is veel meer dan dat. Vooral voor kinderen zullen er een heleboel leuke activiteiten gepland worden”, aldus Marijn Ghys, Shop & The City-manager. “Ondertussen zijn al 20 chalets ingevuld.”

Zuipmarkt

Maar gaan we dan niet opnieuw terug naar een ‘Zuipmarkt’ zoals we die kenden tot 2000, waarbij het Sint-Trudo ziekenhuis meer magen moest leegpompen, dan de brandweer kelders? “We gaan nauwlettend toezien dat het niet ontaardt in een zuipmarkt. Daarom mogen enkel horecazaken alcohol schenken. De socioculturele verenigingen kunnen wel met bijvoorbeeld leuke kerstspullen komen. Sportverenigingen zoals STBB worden niet toegelaten”, duidt Ghijs.

Discriminatie

“Nu breekt mijn klomp”, reageert voorzitter Ludo Van Beeck van de Truiense basketclub STBB. “Waarom mogen sportverenigingen daar niet staan? Wij hebben dat altijd gesteund, met veel plezier en wat opbrengst voor onze clubkas en nu zouden we niet mogen deelnemen? Waarom? Pure discriminatie, noem ik dat. En neen, die Après Ski compenseert die inkomsten niet. Daar verdwijnt de hoofdbrok van de opbrengst in de zakken van die gezegde vereniging zonder winst Trud’Or, maar niet in de kassen van de clubs.”

Beleving voor jong en oud

“Een winterevenement moet veel meer zijn dan enkel houten chalets met drank en eten. We willen een gezellig kader brengen waar naast de ouders, ook de kinderen van kunnen genieten”, verduidelijkt Philip Bronckaerts, voorzitter van Shop & The City. “Met dit kerstconcept zetten we volop in op families en gezelligheid in ons stadscentrum. Elke dag zal er van alles te doen zijn. We werken een uitgebreid programma uit voor jong en oud. Zo zal er onder andere een adembenemende vuuract door de winkelstraten trekken op zondag 22 december. Beleving zal centraal staan”, aldus Jos Pierard, Schepen van Middenstand.

Eisbear winterbar

Op het Minderbroedersplein zal evenementenbureau Star Group vanaf 22 november een authentieke houten Almhut plaatsen. Deze typisch Oostenrijkse winterbar, met jachttrofeeën, houten skilatten, schapenvachtjes en traditionele koebellen aan de muur, zal elke donderdag, vrijdag en zaterdag geopend zijn en het perfecte decor vormen voor leuke après ski avonden. “Deze Almhut is een mooie aanvulling op onze andere activiteiten en horeca-aanbod. Het concept werd positief onthaald door de horeca op de Grote Markt.” aldus schepen Jos Pierard.