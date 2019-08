Na 106 ongevallen in vier jaar tijd wil burgemeester Chaussée d’Amour aanpakken Dirk Selis

08 augustus 2019

23u15 6 Sint-Truiden De stad Sint-Truiden gaat samen met de politie de vele ongevallen op de beruchte Chaussée d’Amour evalueren. Op vier jaar tijd werd op de Luikersteenweg immers al 106 keer een ongeval genoteerd. Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) gaat daarbovenop ook in overleg met de baruitbaters langs de weg en zal hen een nieuw politiereglement voorleggen.

Bij een ongeval op de Luikersteenweg (N3) in Brustem, zijn woensdagnacht opnieuw vijf gewonden gevallen. Eén jongeman moest worden gereanimeerd en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde op de vermaarde Chaussée d’Amour - bekend voor zijn vele prostitutiebars - net voorbij de militaire basis van Saffraanberg. Deze keer had de bestuurder te veel alcohol in zijn bloed, maar in veel andere gevallen wordt een ongeval op de steenweg veroorzaakt door automobilisten die een U-bocht maken, omdat ze rondjes rijden om hun meisje van lichte zeden uit te kiezen. Dat constante omkeren op de weg wordt ook wel ‘carrouselrijden’ genoemd. Het fenomeen lag meermaals aan de basis van de 106 ongevallen die in de laatste vier jaar op de Chaussée d’Amour zijn gebeurd. Reden genoeg voor een moegetergde burgemeester Veerle Heeren (CD&V) om een versnelling hoger te schakelen in de aanpak van dit probleem.

Gluurstrook

“Onze lokale politie controleert nochtans dagelijks de verkeersveiligheid op de Luikersteenweg: controles op snelheid, rijden onder invloed, parkeren-rijden op fietspad,...”, steekt burgemeester Veerle Heeren (CD&V) van wal. “De voorbije vier jaar waren er in totaal 106 verkeersongevallen op de Luikersteenweg, wat in verhouding te veel is. Op regelmatige basis worden hier dan ook gecoördineerde verkeersacties gedaan. Onze verkeersdienst heeft in het verleden zelfs enkele proefopstellingen voorgesteld aan de beheerder van deze gewestweg N3, waarbij er een zogenaamde ‘gluurstrook’ zou worden ingericht (om kop-staartbotsingen te vermijden, nvdr.) maar het Vlaams Gewest wil hier niet op ingaan.”

Geen zwart punt

De afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest gaat uit van een dynamische lijst met ‘zwarte punten’ - de onveilige locaties in Vlaanderen die AWV prioritair wenst aan te pakken. Maar volgens de regelgeving van het AWV is de Luikersteenweg ‘geen zwart punt’. “Daar kan ik als burgemeester dus geen speld tussen krijgen. Frustrerend”, zegt Heeren. “Daarom gaan wij nu als stad zelf een evaluatie maken van de geregistreerde ongevallen in samenwerking met de politie om hieruit de oorzaak van die ongevallen van de laatste jaren voor eens en voor altijd vast te leggen. Op basis van deze evaluatie kan dan in samenspraak met de afdeling Wegen en Verkeer en de politie bepaald worden waar de knelpunten al dan niet zitten en welke ingrepen al dan niet noodzakelijk en effectief kunnen zijn", aldus de burgemeester.

“We gaan ook opnieuw in overleg met de baruitbaters. Daarvoor hebben we een uitgebalanceerd ontwerp van een politiereglement klaar, dat we gaan voorleggen aan hen. Aan dit reglement hebben we twee jaar gesleuteld en het voorziet een omschrijving van het ‘Concentratiegebied’, waar onder meer in staat beschreven waar de uitbating van prostitutie mag. Het is mijn bedoeling om een politiereglement ter goedkeuring voor te leggen, waarbij de baruitbater een degelijke uitbatingsvergunning moet aanvragen”, besluit Heeren.