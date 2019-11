Mysterieuze legende is een hoofdstuk rijker: “In Sint-Truiden drinkt men voortaan Spookvliegerbier” Dirk Selis

02 november 2019

10u21 0 Sint-Truiden Sint-Truiden is een bier rijker. Het ‘Spookvlieger-bier’, is een blond bier, rijk aan fruitige aroma’s met een mooie balans tussen zoet en bitter en verwijst naar de rijke vliegveldgeschiedenis van de Trudostad. De mysterieuze legende van de Spookvlieger van Brustem is een hoofdstuk rijker

Sinds kort staat bij Vic van de Oude Bacchus op de Truiens Grote markt een nieuw Truiens bier op de kaart te blinken. Het Spookvliegerbier van Truienaar Guido Smets. Guido is sinds 2014 werkzaam op Droneport, maar was voordien ook enkele jaren gestationeerd op het vliegveld van Brustem als militair piloot. Hij wilde een steentje bijdragen om deze rijke vliegveldgeschiedenis in stand te houden.

Limburgse biervrienden

“Als lid van de vzw “De Limburgse biervrienden” ontstond al vlug het idee om dit te vereeuwigen met een nieuw bier. Jan Feytons, gepensioneerd militair en eveneens enkele jaren gestationeerd in Brustem, vond dit een mooi initiatief en wilde Guido daar graag in bijstaan. “Met toedoen van de Limburgse biervrienden werd een bier van de maand aangeboden op Droneport, dat door de piloten en bezoekers werd gedegusteerd. Hun op- en aanmerkingen werden vervolgens opgetekend om rekening te houden met de favoriete smaken. Dit leidde tot een aantal proefbrouwsels en resulteerde uiteindelijk tot de huidige samenstelling en smaakpalet van de “Spookvlieger”.

Mysterieus vliegtuig

“Voor de benaming van het bier werd teruggegaan tot de Tweede Wereldoorlog”, legt Jan Feytons uit. “In die tijd werden bepaalde tactieken gebruikt door zowel Duitse als geallieerde piloten om op een listige wijze achter de vijand aan te gaan. De Spookvlieger van Brustem viel elke nacht met een mysterieus vliegtuig de luchtmachtbasis van Brustem aan, die in Duitse handen was gevallen. De Truiense piloot nam deel aan aanvallen op Duitse doelwitten en stierf bij een crash op 2 januari 1944 na een aanval op Berlijn. De Spookvlieger van Brustem gaf tijdens en na de Tweede Wereldoorlog heel wat aanleiding tot mythevorming. Een niet onbelangrijke rol speelde daarin de novelle “De Spookvlieger van Brustem”, uitgegeven in 1952, door E.P. Aurelius Mertens.”

Haspengouwse roots

“Het is een blond bier, rijk aan fruitige aroma’s met een mooie balans tussen zoet en bitter”, vertelt Smets. “In de neus bloemige geuren die fris blijven dankzij de citrustoetsen, waardoor het zijn Haspengouwse roots alle eer aan doet. Door de subtiele dry-hopping komen de aroma’s nog sterker tot uiting. Het etiket refereert naar een rijke lokale geschiedenis en toont de voormalige drie torens van Sint-Truiden, de Grote markt met het stadhuis en daarboven een vliegtuig in zoeklichten. Het “Spookvlieger-bier”, in productie sinds december 2018, wordt gebrouwen in de brouwerij Anders te Halen. Een getailleerde lijst van horecazaken en drankenhandels waar dit bier verkrijgbaar is kan je raadplegen op de facebookpagina van Spookvlieger. Maar wie toevallig over de Grote Markt van Sint-Truiden wandelt, kan in de Oude Bacchus terecht om zijn dorst te lessen met een echte Spookvlieger.”