Museum DE MINDERE verlengt tentoonstelling #GEDURFD Dirk Selis

29 januari 2020

14u56 0 Sint-Truiden Museum DE MINDERE verlengt de tentoonstelling #GEDURFD. “Omdat ze heel actueel is en ons uitdaagt vooroordelen ten opzichte van dat wat als vreemd wordt ervaren achter ons te laten”, vertelt curator Peter Preuveneers. “Ook het mooi geïllustreerd bronnenonderzoek van #GEDURFD geeft weer dat het vandaag belangrijk is om kritisch te kijken naar de informatie die ons elke dag via allerlei kanalen bereikt.”

#GEDURFD is de boeiende expo over de gewaagde ontmoeting die plaatsvond tussen minderbroeder Franciscus van Assisi en moslimsultan Al Kamil. In 2019 was het precies 800 jaar geleden dat beiden mekaar ontmoetten. Het museum nodigt klassen, verenigingen, individuele bezoekers én ook de voorzitters en de leden van alle politieke partijen van België uit voor een bezoek aan #GEDURFD. Iedereen is welkom tot 26 april 2020. “#GEDURFD kan ons en onze politici inspireren. In onze complexe maatschappij hebben we vandaag burgers en politici nodig die aan de slag gaan als bruggenbouwers”, duidt curator Peter Preuveneers. “De expo herinnert ons eraan dat met mekaar praten, mekaar leren kennen, in dialoog gaan, vandaag heel belangrijk is. Mekaar echt ontmoeten, zorgt er soms voor dat we de ideeën die we hebben over ‘anderen’ aanpassen en meer begrip hebben voor mekaar. Zijn wij uiteindelijk echt zo verschillend? Is onze vijand vandaag niet het vertekend beeld dat we van de ‘ander’ hebben?”