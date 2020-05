Museum De Mindere opent opnieuw de deuren: “Handgel en frangipanes voor bezoekers” Dirk Selis

13u23 0 Sint-Truiden Het museum van de Vlaamse Minderbroeders, museum De Mindere, opent dinsdag opnieuw de deuren voor de bezoekers. Door de genomen veiligheidsmaatregelen kan je met een gerust hart De Mindere bezoeken. En de bezoeker wordt meteen ook getrakteerd op het favoriete amandelkoekje van Franciscus.

“Museum De Mindere is een 2.700 vierkante meter groot complex”, steekt conservator Christa Engelbosch van wal. “Een groot deel daarvan zijn expositieruimtes. Als bezoeker kan je er probleemloos de 1,5 meter afstand bewaren. Je zal met de ontsmettingsgel en de pijlen die de weg wijzen in alle veiligheid een bezoek kunnen brengen. Je hoeft ook geen tickets te reserveren want de toegang tot het museum is gratis. We laten 25 bezoekers per uur toe. Ook het kinderparcours is aangepast. Niemand, klein of groot, moet iets aanraken en de toegangsdeur kan je met je elleboog of je voet openduwen. Maar de deuren en klinken worden sowieso elke dag ontsmet.”

Frangipane

Voor de bezoekers van het museum is er een kleine attentie: een frangipane. “Wij zijn blij dat we opnieuw mogen openen en bedanken de bezoekers voor hun bezoek met deze lekkernij. Volgens de legende was Franciscus dol op deze amandelspijskoekjes die Jacoba Van Settesoli speciaal voor hem bakte. Jacoba was een vrome weduwe van een ridder uit een van de grootste geslachten van Rome, de Frangipani. Vandaar de naam frangipanes.”